Надоело ждать лето: четверо новосибирцев устроили зимние катания на роликах

Они расчистили снег, принесли фанеру и стали выполнять трюки, на которые все решаются только летом

Роллеры выполняли сложные трюки на перилах 
Роллеры выполняли сложные трюки на перилах 


В Железнодорожном районе Новосибирска сибиряки устроили катание на роликах. 


Команда роллеров DPV Crew существует с 2017 года — её участники снимают видео с трюками и проводят мероприятия, где могут собраться любители этого спорта. 


Как рассказал участник DPV Crew Никита Султанов, своим примером он и единомышленники пытаются показать, что даже зима — не повод отказываться от роликов.


Чтобы снег не забивался в колеса, роллеры катаются на фанере
Чтобы снег не забивался в колеса, роллеры катаются на фанере


«Раньше зимой, когда не было специальных парков, люди постоянно катались на улицах на дощечках в снег. Вот мы и хотели что-то подобное сообразить. Нам надоело кататься в парке, а тут как раз на улице тепло было, всего –2 градуса. Нашли подходящие перила, собрались и пошли кататься», — рассказал Никита Султанов. 



Трюки роллеры выполняли на перилах в одном из дворов Железнодорожного района — своим выступлением они смогли привлечь внимание  новосибирцев. По словам Никиты Султанова, многие прохожие одобрили их занятие, а негативно к ним отнеслись в первую очередь представители старшего поколения.


«Обычно бабушки даже летом не особо хорошо относятся, я не знаю почему, мы же спортом занимаемся. Мы пришли, все почистили от снега, а одна нам сказала, что мы снег набросали, отправляла снег подметать, хотя мы все убрали за собой. Но в общем люди смотрели на нас, реагировали положительно. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей интересовались роликами», — пояснил Никита Султанов.


Новосибирцы любят привлекать общественность к спорту — после новогодней ночи сибиряки устроили долгий заезд на велосипедах. Почти два десятка человек ездили несколько часов по снежному городу. 

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