Умер один из самых влиятельных модельеров мира Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд на показе коллекции Dior в рамках Недели мужской моды в Париже

Модельер Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает газета Le Figaro. Подробности и причину смерти пока не называют.







Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, к 1950-м годам перебрался в Париж и учился там в школе высокой моды. Сотрудничал с модными домами Chloe и Fendi, с 1983 года был художественным директором дома Chanel. Создавал не только одежду, но и ароматы духов Chloé, KL, Jako. Модельер долгие годы не изменял своему стилю: белоснежные волосы, собранные в хвост, тёмные очки, скрывающие дефект зрения, тёмные тона в одежде.







