Умер один из самых влиятельных модельеров мира Карл Лагерфельд

Он работал креативным директором Chanel и Fendi

Карл Лагерфельд на показе коллекции Dior в рамках Недели мужской моды в Париже
Карл Лагерфельд на показе коллекции Dior в рамках Недели мужской моды в Париже

Модельер Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает газета Le Figaro. Подробности и причину смерти пока не называют.


Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, к 1950-м годам перебрался в Париж и учился там в школе высокой моды. Сотрудничал с модными домами Chloe и Fendi, с 1983 года был художественным директором дома Chanel. Создавал не только одежду, но и ароматы духов Chloé, KL, Jako. Модельер долгие годы не изменял своему стилю: белоснежные волосы, собранные в хвост, тёмные очки, скрывающие дефект зрения, тёмные тона в одежде. 



Прочтений: 1997
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено