Следователи возбудили уголовное дело после смерти 7-летней девочки в больнице

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Смерть маленькой девочки в больнице обернулась уголовным делом
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о смерти 7-летней пациентки в детской больнице
«По данным следствия, 27 декабря 2018 года 7-летняя девочка экстренно госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница
В ведомстве пояснили, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас СК выясняет все обстоятельства случившегося и собирает документы, которые нужны для назначения судебно-медицинской экспертизы.
Разбирается в этом случае и министерство здравоохранения Новосибирской области. «По факту смерти ребёнка проводится ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе правительства Новосибирской области со ссылкой на региональный минздрав.
Как пояснила корреспонденту НГС мама умершей девочки Яна Рейн, у её дочери несколько дней держалась высокая температура. В больницу девочку привезла скорая помощь – её работники просили коллег из стационара поместить ребёнка в реанимацию. Но вместо этого по прибытию в больницу девочке пришлось провести ещё около 30 минут на кушетке в приёмном покое.
«Полчаса она лежала, пока не пошла судорога, от которой отек мозга пошёл. Она впала в кому запредельную и умерла через две недели, не приходя в сознание», – рассказала мама умершей девочки.
По словам Яны Рейн, подавать гражданский иск к врачам она пока не планирует, так как опасается, что процесс может затянуться.
«Для меня сейчас вот это всё очень тяжело. А если сейчас ещё начнется и гражданский суд, я… И так здоровья нет, я сейчас потрачу время, силы, и мне потом заплатят компенсацию 12 тысяч за ребёнка. Мне зачем это? Мне не нужно», — рассуждает мама пациентки.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Яной Рейн