Следователи возбудили уголовное дело после смерти 7-летней девочки в больнице

«По данным следствия, 27 декабря 2018 года 7-летняя девочка экстренно госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница № 3 ", где ей был поставлен диагноз "ОРВИ, острый фарингит тяжелой степени тяжести". 10 января 2019 [года] малолетняя умерла в медицинском учреждении от другого заболевания — менингоэнцефалита, острой язвы желудка», — сообщили сегодня, 19 февраля, в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас СК выясняет все обстоятельства случившегося и собирает документы, которые нужны для назначения судебно-медицинской экспертизы.



Разбирается в этом случае и министерство здравоохранения Новосибирской области. «По факту смерти ребёнка проводится ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе правительства Новосибирской области со ссылкой на региональный минздрав.

Как пояснила корреспонденту НГС мама умершей девочки Яна Рейн, у её дочери несколько дней держалась высокая температура. В больницу девочку привезла скорая помощь – её работники просили коллег из стационара поместить ребёнка в реанимацию. Но вместо этого по прибытию в больницу девочке пришлось провести ещё около 30 минут на кушетке в приёмном покое.