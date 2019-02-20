Под Новосибирском заметили перелётных птиц с рожками и жёлтыми перьями

Эти птицы красиво поют и часто встречаются в Северной Америке

Тундряные рогатые жаворонки задерживаются в Новосибирской области для зимовки
Тундряные рогатые жаворонки задерживаются в Новосибирской области для зимовки


Фотограф Константин Романов заметил под Новосибирском маленьких птиц с рожками и жёлтым горлышком — тундряные рогатые жаворонки попали в его объектив в Искитимском районе области.


Небольших птиц фотограф заметил в минувшие выходные недалеко от посёлка Октябрьский. Орнитологи рассказали, что тундряной рогатый жаворонок — это подвид рогатого жаворонка с ярким жёлтым горлышком.


«Тундряной рогатый жаворонок обитает на Севере. А его ближайшие родственники — другие подвиды рогатого жаворонка — живут совсем рядом с нами, например в Республике Алтай. И там они оседлы, в отличие от северного подвида. Северные популяции рогатого жаворонка перелётные. Основной путь пролёта тундряных рогатых жаворонков — в европейскую часть России. Там они встречаются регулярно. Но небольшая часть популяции летит через нашу область и остаётся на зимовку, кочуя по степям Южной Сибири и Северного Казахстана», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.


Тундряные рогатые жаворонки широко распространены в Северной Америке
Тундряные рогатые жаворонки широко распространены в Северной Америке


По её словам, тундряной рогатый жаворонок большую часть времени проводит в стаях, но во время гнездового периода птицы разбиваются на пары.


«Красиво поют, как и все жаворонки. Поют и на земле, и в полёте. Гнездятся на земле, в лунках под прикрытием. Едят и семена, и насекомых. В тех суровых местах, где они живут, не привередничают. Вид в целом занял не только наш континент, он широко распространён и в Северной Америке», — добавила Елена Шнайдер.


В январе в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.

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