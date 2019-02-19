Здание психбольницы предложили сделать памятником из-за вековых царапин

На его кирпичах нашли надписи караульных, служивших в 1910-х годах

На кирпичах здания обнаружили выцарапанные в 1910-х годах надписи «в карауле стоял» (на фото — здание справа)





Власти Новосибирской области предложили защитить здание клинической психиатрической больницы в Железнодорожном районе — на кирпичах здания обнаружили выцарапанные даты 1910-х годов и надписи «в карауле стоял».





Такое предложение управления по государственной охране объектов культурного наследия региона (в начале 2019 года УГООКН упразднили, а его функции передали в госинспекцию по охране объектов культурного наследия. — Прим. ред.) появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Общественные обсуждения этого предложения заканчиваются сегодня.







Согласно тексту документа, ведомство предлагает внести здание военно-остановочного пункта на Владимировской (сейчас здание находится в ведомстве Новосибирской государственной клинической психиатрической больницы № 3 . — Прим. ред.) в список выявленных объектов культурного наследия.





Как объяснил корреспонденту НГС член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский, здание внесли в список выявленных ОКН из-за необычных конструктивных решений и надписей на кирпичах здания.





«Там есть бутово-кирпичные включения, и, несмотря на то, что там были ситуации пожара, оно находится в достаточно неплохом состоянии. Мы не стали на данном этапе выявлять точное функциональное направление этого объекта.





Там действительно на кирпичах написаны, то есть выцарапаны, [послания] стоящих людей на карауле. Это тоже стало одним из артефактов, что послужило тому, что объект стали рассматривать как памятник.





Объект для Новосибирска уникальный, несмотря на то что он маленький и компактный, хотя он достаточно крепкий, переживёт многих людей», — заметил Игорь Поповский.





По словам архитектора, сейчас здание не используется.





«Когда будем дальше обследовать, можно будет посмотреть нижний уровень. Хотелось бы, чтобы он (объект. — Прим. ред.) перешёл к хорошему хозяину, был бы отреставрирован и пришёл бы к хорошему состоянию.





Даже обсуждали возможность передачи объекта либо НПЦ (научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области. — Прим. ред.), либо музею Новосибирска как одной из экскурсионных точек. Но пока будет или не будет — это вопрос будущего», — рассказал Поповский.





В начале февраля власти Новосибирской области предложили защитить три здания военного городка — памятниками культурного наследия хотят признать два жилых дома и конюшню.