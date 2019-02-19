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В Новосибирск привезли окна, которые работают как телевизор

Их можно «зашторить», не вставая с дивана

На выставке показали окно, которое становится матовым при нажатии на сенсор
На выставке показали окно, которое становится матовым при нажатии на сенсор


Сегодня, 19 февраля, в новосибирском Экспоцентре открылась «Сибирская строительная неделя» — она заменила закрытую в декабре прошлого года выставку SibBuild.


В выставке четыре тематических раздела, на ней можно найти всё, что может понадобиться при строительстве — от цемента и инженерных систем до текстиля и декора.


Традиционные участники строительной выставки — производители кирпича и цемента, основы любого строительства
Традиционные участники строительной выставки — производители кирпича и цемента, основы любого строительства


Среди технических новинок — необычные окна, которые могут становиться непрозрачными при нажатии кнопки. Систему производит в Москве компания «Фототех». Как рассказал директор направления региональных продаж компании Александр Филоненко, она работает по тому же принципу, что и жидкокристаллические экраны телевизоров и смартфонов.


Гостей на выставке встречал робот — тоже инновация
Гостей на выставке встречал робот — тоже инновация


«Плёнка, как в смартфоне, только монохромная, — пояснил он. — Здесь жидкие кристаллы, которые выстраиваются под воздействием электромагнитного поля либо хаотично, и тогда стекло матовое, либо просто поворачиваются».



Отдельное место на выставке занимают стенды с декором для стен. Здесь, например, представлены фрески: их печатают в Москве на штукатурке на флизелиновой основе, а потом наклеивают на стену, как обои
Отдельное место на выставке занимают стенды с декором для стен. Здесь, например, представлены фрески: их печатают в Москве на штукатурке на флизелиновой основе, а потом наклеивают на стену, как обои


Нормальное состояние стекла, отмечает представитель «Фототеха», — матовое. Оно может выдержать до 40 тысяч «превращений» в прозрачное (примерно 40 лет), а проблемы у него могут быть те же, что и у обычных жидкокристаллических экранов: например, на окне могут «выпасть» пиксели. Стоить такое стекло будет около 25 тысяч рублей за кв. м.


Декорировать стены также можно необычными конструкциями из гипса, полимерного пластика или дерева — или стекла, воды и света
Декорировать стены также можно необычными конструкциями из гипса, полимерного пластика или дерева — или стекла, воды и света


Стекло, покрытое плёнкой с кристаллами, помещается между двумя защитными стёклами. Кнопку с радиосигналом для «включения» окна можно разместить где угодно в комнате или непосредственно на стекле. Со смартфона управлять окном пока не получится, признал Филоненко, но его можно встроить в систему «Умный дом». Кроме того, его можно объединить с электроподогревом и даже запитать от солнечной батареи на фасаде — сейчас компания работает над разработкой такого решения.


Часть выставки, отведённая декору, больше походила на вернисаж
Часть выставки, отведённая декору, больше походила на вернисаж


Дальний конец павильона сейчас больше похож на вернисаж: здесь расположилась выставка декора и освещения. На стенде сети магазинов «Лунный свет», например, можно было увидеть новые тренды в дизайне светильников и раскрасить лампочку.


На стендах салонов света можно было выбрать необычный светильник...
На стендах салонов света можно было выбрать необычный светильник...


...или просто нарисовать свой
...или просто нарисовать свой


Кроме крупных компаний в выставке приняли участие и местные авторы. Полноразмерное каноэ оказалось примером работы столярной мастерской Дмитрия Сырнева, а светящийся противогаз — светильником от мастерской Kenka-lamp.


Огромное каноэ оказалось примером работы столярной мастерской
Огромное каноэ оказалось примером работы столярной мастерской


Необычные светильники делает в Новосибирске Елена Ким — потом они разъезжаются по всей России
Необычные светильники делает в Новосибирске Елена Ким — потом они разъезжаются по всей России


Автор светильника и создатель бренда Елена Ким рассказала, что сперва просто делала их из всего подряд: из винтажных приборов, топляка, проволоки. Сейчас самые крупные её проекты уезжают в Москву и Санкт-Петербург.


Один из ключевых гостей форума — немецкий архитектор Кристиан Тэуберт, который уже 15 лет работает в Китае
Один из ключевых гостей форума — немецкий архитектор Кристиан Тэуберт, который уже 15 лет работает в Китае


Выставка будет работать до 22 февраля, её сопровождают деловая программа и Международный форум дизайнеров и архитекторов Сибири, на котором выступят эксперты из Новосибирска, Москвы, Ростова-на-Дону, Кипра и Германии.


Одна из самых занимательных выставок, которые проходят в Новосибирске, — «Агросиб»: в прошлом году районы области соревновались в художественном оформлении своих стендов едой.

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