В Новосибирск привезли окна, которые работают как телевизор
Их можно «зашторить», не вставая с дивана
Сегодня, 19 февраля, в новосибирском Экспоцентре открылась «Сибирская строительная неделя» — она заменила закрытую в декабре прошлого года выставку SibBuild.
В выставке четыре тематических раздела, на ней можно найти всё, что может понадобиться при строительстве — от цемента и инженерных систем до текстиля и декора.
Среди технических новинок — необычные окна, которые могут становиться непрозрачными при нажатии кнопки. Систему производит в Москве компания «Фототех». Как рассказал директор направления региональных продаж компании Александр Филоненко, она работает по тому же принципу, что и жидкокристаллические экраны телевизоров и смартфонов.
«Плёнка, как в смартфоне, только монохромная, — пояснил он. — Здесь жидкие кристаллы, которые выстраиваются под воздействием электромагнитного поля либо хаотично, и тогда стекло матовое, либо просто поворачиваются».
Нормальное состояние стекла, отмечает представитель «Фототеха», — матовое. Оно может выдержать до 40 тысяч «превращений» в прозрачное (примерно 40 лет), а проблемы у него могут быть те же, что и у обычных жидкокристаллических экранов: например, на окне могут «выпасть» пиксели. Стоить такое стекло будет около 25 тысяч рублей за кв. м.
Стекло, покрытое плёнкой с кристаллами, помещается между двумя защитными стёклами. Кнопку с радиосигналом для «включения» окна можно разместить где угодно в комнате или непосредственно на стекле. Со смартфона управлять окном пока не получится, признал Филоненко, но его можно встроить в систему «Умный дом». Кроме того, его можно объединить с электроподогревом и даже запитать от солнечной батареи на фасаде — сейчас компания работает над разработкой такого решения.
Дальний конец павильона сейчас больше похож на вернисаж: здесь расположилась выставка декора и освещения. На стенде сети магазинов «Лунный свет», например, можно было увидеть новые тренды в дизайне светильников и раскрасить лампочку.
Кроме крупных компаний в выставке приняли участие и местные авторы. Полноразмерное каноэ оказалось примером работы столярной мастерской Дмитрия Сырнева, а светящийся противогаз — светильником от мастерской Kenka-lamp.
Автор светильника и создатель бренда Елена Ким рассказала, что сперва просто делала их из всего подряд: из винтажных приборов, топляка, проволоки. Сейчас самые крупные её проекты уезжают в Москву и Санкт-Петербург.
Выставка будет работать до 22 февраля, её сопровождают деловая программа и Международный форум дизайнеров и архитекторов Сибири, на котором выступят эксперты из Новосибирска, Москвы, Ростова-на-Дону, Кипра и Германии.
Одна из самых занимательных выставок, которые проходят в Новосибирске, — «Агросиб»: в прошлом году районы области соревновались в художественном оформлении своих стендов едой.
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой