В Новосибирск привезли окна, которые работают как телевизор

Их можно «зашторить», не вставая с дивана

На выставке показали окно, которое становится матовым при нажатии на сенсор





Сегодня, 19 февраля, в новосибирском Экспоцентре открылась «Сибирская строительная неделя» — она заменила закрытую в декабре прошлого года выставку SibBuild.







В выставке четыре тематических раздела, на ней можно найти всё, что может понадобиться при строительстве — от цемента и инженерных систем до текстиля и декора.







Традиционные участники строительной выставки — производители кирпича и цемента, основы любого строительства





Среди технических новинок — необычные окна, которые могут становиться непрозрачными при нажатии кнопки. Систему производит в Москве компания «Фототех». Как рассказал директор направления региональных продаж компании Александр Филоненко, она работает по тому же принципу, что и жидкокристаллические экраны телевизоров и смартфонов.







Гостей на выставке встречал робот — тоже инновация





«Плёнка, как в смартфоне, только монохромная, — пояснил он. — Здесь жидкие кристаллы, которые выстраиваются под воздействием электромагнитного поля либо хаотично, и тогда стекло матовое, либо просто поворачиваются».











Отдельное место на выставке занимают стенды с декором для стен. Здесь, например, представлены фрески: их печатают в Москве на штукатурке на флизелиновой основе, а потом наклеивают на стену, как обои





Нормальное состояние стекла, отмечает представитель «Фототеха», — матовое. Оно может выдержать до 40 тысяч «превращений» в прозрачное (примерно 40 лет), а проблемы у него могут быть те же, что и у обычных жидкокристаллических экранов: например, на окне могут «выпасть» пиксели. Стоить такое стекло будет около 25 тысяч рублей за кв. м.







Декорировать стены также можно необычными конструкциями из гипса, полимерного пластика или дерева — или стекла, воды и света





Стекло, покрытое плёнкой с кристаллами, помещается между двумя защитными стёклами. Кнопку с радиосигналом для «включения» окна можно разместить где угодно в комнате или непосредственно на стекле. Со смартфона управлять окном пока не получится, признал Филоненко, но его можно встроить в систему «Умный дом». Кроме того, его можно объединить с электроподогревом и даже запитать от солнечной батареи на фасаде — сейчас компания работает над разработкой такого решения.







Часть выставки, отведённая декору, больше походила на вернисаж





Дальний конец павильона сейчас больше похож на вернисаж: здесь расположилась выставка декора и освещения. На стенде сети магазинов «Лунный свет», например, можно было увидеть новые тренды в дизайне светильников и раскрасить лампочку.







На стендах салонов света можно было выбрать необычный светильник...





...или просто нарисовать свой





Кроме крупных компаний в выставке приняли участие и местные авторы. Полноразмерное каноэ оказалось примером работы столярной мастерской Дмитрия Сырнева, а светящийся противогаз — светильником от мастерской Kenka-lamp.







Огромное каноэ оказалось примером работы столярной мастерской





Необычные светильники делает в Новосибирске Елена Ким — потом они разъезжаются по всей России





Автор светильника и создатель бренда Елена Ким рассказала, что сперва просто делала их из всего подряд: из винтажных приборов, топляка, проволоки. Сейчас самые крупные её проекты уезжают в Москву и Санкт-Петербург.







Один из ключевых гостей форума — немецкий архитектор Кристиан Тэуберт, который уже 15 лет работает в Китае





Выставка будет работать до 22 февраля, её сопровождают деловая программа и Международный форум дизайнеров и архитекторов Сибири, на котором выступят эксперты из Новосибирска, Москвы, Ростова-на-Дону, Кипра и Германии.







Одна из самых занимательных выставок, которые проходят в Новосибирске, — «Агросиб»: в прошлом году районы области соревновались в художественном оформлении своих стендов едой.