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Поиграем в декаданс? Отличи Глеба Самойлова от Вадима Самойлова в день рождения «Агаты Кристи»

Любимой группе российских рокеров сегодня исполнился бы 31 год

Братья Самойловы сделали одну из лучших рок-групп современности, а потом поссорились и разошлись
Братья Самойловы сделали одну из лучших рок-групп современности, а потом поссорились и разошлись

20 февраля день рождения «Агаты Кристи» — группы, которой уже нет, но которую мы все еще очень любим. В 1988 году в актовом зале уральского политеха рокеры дали первый полноценный концерт и с тех пор стали знаменитыми. За 22 года музыканты записали десять студийных альбомов, сняли 18 клипов, дали сотни концертов. А в 2010 году они поссорились и решили расстаться. 


Как не любить «Агату»? Ведь это же российский вариант The Cure. Это «Два корабля», «Я на тебе как на войне», «Когда я на почте служил ямщиком» и «Давай вечером с тобой встретимся». Но если угадать мелодию проще простого, то отличить фронтменов — братьев Глеба и Вадима Самойловых — друг от друга могут только преданные поклонники. Вы из них?


Это одно из первых фото группы. Где здесь Глеб, а где Вадим?

  • Слева Вадим, справа — Глеб
  • Слева Глеб, справа — Вадим


Кто из братьев старший, а кто младший, помните?

  • Глеб старший
  • Старший — это Вадим
  • Вообще-то они ровесники


Кто первый оказался в группе, ставшей впоследствии «Агатой Кристи»?

  • Вадим Самойлов
  • Глеб Самойлов
  • Они же вместе её сделали


Кое-кто из братьев играл в КВН. Угадаете звезду?

  • Это Глеб
  • Это Вадим


«Ты была одна, в доме тишина...» Кто пел самые истеричные партии «Агаты»?

  • Глеб Самойлов
  • Вадим Самойлов


Так, а кто из братьев больше всего песен для «Агаты» написал?

  • Вадим Самойлов
  • Глеб Самойлов


Все знают, что братья поссорились и до сих пор не общаются. Вспомните, кто кого пытался засудить.

  • Вадим Глеба
  • Глеб Вадима


А кто первым ушел из группы?

  • Вадим Самойлов
  • Глеб Самойлов


Кто записал альбом «Резня в Асбесте»?

  • Глеб
  • Вадим


Кто из братьев не только музыкант, но и политик?

  • Глеб Самойлов
  • Вадим Самойлов


Ну и напоследок: где Глеб, а где Вадим?

  • Слева Глеб, справа — Вадим
  • Слева Вадим, справа — Глеб



Поиграем в декаданс? Отличи Глеба Самойлова от Вадима Самойлова в день рождения «Агаты Кристи»

Правильные ответы: 5/10

Каменное, каменное дно. Похоже, вы не очень любили «Агату Кристи».

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Поиграем в декаданс? Отличи Глеба Самойлова от Вадима Самойлова в день рождения «Агаты Кристи»

Правильные ответы: 5/10

Моряк! Похоже, вы до сих пор насвистываете про вино и гашиш, Стамбул и Париж. Но «Агату» стоит не только слушать, но и смотреть.

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Поиграем в декаданс? Отличи Глеба Самойлова от Вадима Самойлова в день рождения «Агаты Кристи»

Правильные ответы: 5/10

Viva Kalman! Господин Самойлов, перелогиньтесь.

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