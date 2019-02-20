Поиграем в декаданс? Отличи Глеба Самойлова от Вадима Самойлова в день рождения «Агаты Кристи»

Любимой группе российских рокеров сегодня исполнился бы 31 год

Братья Самойловы сделали одну из лучших рок-групп современности, а потом поссорились и разошлись

20 февраля день рождения «Агаты Кристи» — группы, которой уже нет, но которую мы все еще очень любим. В 1988 году в актовом зале уральского политеха рокеры дали первый полноценный концерт и с тех пор стали знаменитыми. За 22 года музыканты записали десять студийных альбомов, сняли 18 клипов, дали сотни концертов. А в 2010 году они поссорились и решили расстаться.





Как не любить «Агату»? Ведь это же российский вариант The Cure. Это «Два корабля», «Я на тебе как на войне», «Когда я на почте служил ямщиком» и «Давай вечером с тобой встретимся». Но если угадать мелодию проще простого, то отличить фронтменов — братьев Глеба и Вадима Самойловых — друг от друга могут только преданные поклонники. Вы из них?





Это одно из первых фото группы. Где здесь Глеб, а где Вадим?

Слева Вадим, справа — Глеб

Слева Глеб, справа — Вадим





Кто из братьев старший, а кто младший, помните?

Глеб старший

Старший — это Вадим

Вообще-то они ровесники





Кто первый оказался в группе, ставшей впоследствии «Агатой Кристи»?

Вадим Самойлов

Глеб Самойлов

Они же вместе её сделали





Кое-кто из братьев играл в КВН. Угадаете звезду?

Это Глеб

Это Вадим





«Ты была одна, в доме тишина...» Кто пел самые истеричные партии «Агаты»?

Глеб Самойлов

Вадим Самойлов





Так, а кто из братьев больше всего песен для «Агаты» написал?

Вадим Самойлов

Глеб Самойлов





Все знают, что братья поссорились и до сих пор не общаются. Вспомните, кто кого пытался засудить.

Вадим Глеба

Глеб Вадима





А кто первым ушел из группы?

Вадим Самойлов

Глеб Самойлов





Кто записал альбом «Резня в Асбесте»?

Глеб

Вадим





Кто из братьев не только музыкант, но и политик?

Глеб Самойлов

Вадим Самойлов





Ну и напоследок: где Глеб, а где Вадим?

Слева Глеб, справа — Вадим

Слева Вадим, справа — Глеб









Поиграем в декаданс? Отличи Глеба Самойлова от Вадима Самойлова в день рождения «Агаты Кристи» Правильные ответы: 5/10 Каменное, каменное дно. Похоже, вы не очень любили «Агату Кристи». Пройти тест еще раз

Поиграем в декаданс? Отличи Глеба Самойлова от Вадима Самойлова в день рождения «Агаты Кристи» Правильные ответы: 5/10 Моряк! Похоже, вы до сих пор насвистываете про вино и гашиш, Стамбул и Париж. Но «Агату» стоит не только слушать, но и смотреть. Пройти тест еще раз