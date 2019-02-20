Поиграем в декаданс? Отличи Глеба Самойлова от Вадима Самойлова в день рождения «Агаты Кристи»
Любимой группе российских рокеров сегодня исполнился бы 31 год
20 февраля день рождения «Агаты Кристи» — группы, которой уже нет, но которую мы все еще очень любим. В 1988 году в актовом зале уральского политеха рокеры дали первый полноценный концерт и с тех пор стали знаменитыми. За 22 года музыканты записали десять студийных альбомов, сняли 18 клипов, дали сотни концертов. А в 2010 году они поссорились и решили расстаться.
Как не любить «Агату»? Ведь это же российский вариант The Cure. Это «Два корабля», «Я на тебе как на войне», «Когда я на почте служил ямщиком» и «Давай вечером с тобой встретимся». Но если угадать мелодию проще простого, то отличить фронтменов — братьев Глеба и Вадима Самойловых — друг от друга могут только преданные поклонники. Вы из них?
Это одно из первых фото группы. Где здесь Глеб, а где Вадим?
- Слева Вадим, справа — Глеб
- Слева Глеб, справа — Вадим
Кто из братьев старший, а кто младший, помните?
- Глеб старший
- Старший — это Вадим
- Вообще-то они ровесники
Кто первый оказался в группе, ставшей впоследствии «Агатой Кристи»?
- Вадим Самойлов
- Глеб Самойлов
- Они же вместе её сделали
Кое-кто из братьев играл в КВН. Угадаете звезду?
- Это Глеб
- Это Вадим
«Ты была одна, в доме тишина...» Кто пел самые истеричные партии «Агаты»?
- Глеб Самойлов
- Вадим Самойлов
Так, а кто из братьев больше всего песен для «Агаты» написал?
- Вадим Самойлов
- Глеб Самойлов
Все знают, что братья поссорились и до сих пор не общаются. Вспомните, кто кого пытался засудить.
- Вадим Глеба
- Глеб Вадима
А кто первым ушел из группы?
- Вадим Самойлов
- Глеб Самойлов
Кто записал альбом «Резня в Асбесте»?
- Глеб
- Вадим
Кто из братьев не только музыкант, но и политик?
- Глеб Самойлов
- Вадим Самойлов
Ну и напоследок: где Глеб, а где Вадим?
- Слева Глеб, справа — Вадим
- Слева Вадим, справа — Глеб
Правильные ответы: 5/10
Каменное, каменное дно. Похоже, вы не очень любили «Агату Кристи».
Правильные ответы: 5/10
Моряк! Похоже, вы до сих пор насвистываете про вино и гашиш, Стамбул и Париж. Но «Агату» стоит не только слушать, но и смотреть.
Правильные ответы: 5/10
Viva Kalman! Господин Самойлов, перелогиньтесь.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU, Олег КАРГАПОЛОВ / 74.RU, Татьяна ТИХОНОВА / 74.RU, Дмитрий Константинов — из архивов Свердловского рок-клуба / wikipedia.org, The Matrixx, Союз Music / wikipedia.org, and74rey / youtube.com
Коллажи: Петр ГИНДИН / E1.RU, Илья ДАВЫДОВ / Сеть городских порталов