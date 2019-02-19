Спасибо Путину за это: школу в «Стрижах» быстро отремонтируют после обращения родителей к президенту

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Родители учеников считают, что в переполненной школе ничего не изменилось бы, если бы они не записали обращение к Владимиру Путину
Школа
Деньги на реконструкцию школы выделили из федерального бюджета после того, как родители учеников записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, когда узнали, что в школе могут ввести третью смену.
Как пояснил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть, благодаря реконструкции более 1 тысячи учеников смогут ходить на занятия в одну смену.
«В одной из пристроек будут начальные классы, во второй пристройке планируется спортзал и кабинеты труда, а также будет проведен капитальный ремонт в основном здании. По докладу, уже на 1 сентября подано 140 заявлений в первые классы, почти 5 классов уже планируют начинать учебу в этой школе», — заявил Анатолий Локоть.
По словам мэра, деньги из федерального бюджета полностью получены, работы по строительству идут полным ходом.
«Мы посмотрели по графикам, как работы выполняются, по некоторым позициям мы уже обгоняем, необходимо иметь запас времени, чтобы получить здание, потом провести организационные процедуры, в том числе по оборудованию, здесь планируется новое оборудование завести. Президент из своего фонда выделил деньги на реконструкцию, а оборудование — это городской бюджет. Здесь еще остались некоторые вопросы, но сейчас мы решаем», — рассказал Локоть.
Жители микрорайона «Стрижи», чьи дети учатся в школе
«Пристройка необходима. Мне кажется, что даже нужна ещё одна школа, учится очень много детей, поэтому нам необходимо расширение. Насколько я знаю, что как только "Стрижи" начали расстраиваться, началась эта проблема, школа переполнена.
То, что президент повлиял на возможность постройки пристройки, — это неоспоримый факт», — рассказала жительница «Стрижей» Мария Климина, двое детей которой ходят в школу.
Накануне стало известно, что пристройку сделают и к лицею
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анастасия Нефёдова
Фото автора