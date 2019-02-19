Спасибо Путину за это: школу в «Стрижах» быстро отремонтируют после обращения родителей к президенту

Школа № 51 в новосибирском микрорайоне «Стрижи» получит новое здание с двумя пристройками уже 1 сентября этого года.

Деньги на реконструкцию школы выделили из федерального бюджета после того, как родители учеников записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, когда узнали, что в школе могут ввести третью смену.

Как пояснил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть, благодаря реконструкции более 1 тысячи учеников смогут ходить на занятия в одну смену.

«В одной из пристроек будут начальные классы, во второй пристройке планируется спортзал и кабинеты труда, а также будет проведен капитальный ремонт в основном здании. По докладу, уже на 1 сентября подано 140 заявлений в первые классы, почти 5 классов уже планируют начинать учебу в этой школе», — заявил Анатолий Локоть.