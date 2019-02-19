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Образование

Спасибо Путину за это: школу в «Стрижах» быстро отремонтируют после обращения родителей к президенту

В прошлом году тут хотели ввести третью смену, а этой осенью уже откроют большую пристройку

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Родители учеников считают, что в переполненной школе ничего не изменилось бы, если бы они не записали обращение к Владимиру Путину

Фото: Анастасия Нефёдова / НГС

Школа № 51 в новосибирском микрорайоне «Стрижи» получит новое здание с двумя пристройками уже 1 сентября этого года. 

Деньги на реконструкцию школы выделили из федерального бюджета после того, как родители учеников записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, когда узнали, что в школе могут ввести третью смену.

Как пояснил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть, благодаря реконструкции более 1 тысячи учеников смогут ходить на занятия в одну смену.

«В одной из пристроек будут начальные классы, во второй пристройке планируется спортзал и кабинеты труда, а также будет проведен капитальный ремонт в основном здании. По докладу, уже на 1 сентября подано 140 заявлений в первые классы, почти 5 классов уже планируют начинать учебу в этой школе», — заявил Анатолий Локоть.

Главное здание школы № 51 построили в 1967 году

Фото: Анастасия Нефёдова / НГС

По словам мэра, деньги из федерального бюджета полностью получены, работы по строительству идут полным ходом.

«Мы посмотрели по графикам, как работы выполняются, по некоторым позициям мы уже обгоняем, необходимо иметь запас времени, чтобы получить здание, потом провести организационные процедуры, в том числе по оборудованию, здесь планируется новое оборудование завести. Президент из своего фонда выделил деньги на реконструкцию, а оборудование — это городской бюджет. Здесь еще остались некоторые вопросы, но сейчас мы решаем», — рассказал Локоть.

Жители микрорайона «Стрижи», чьи дети учатся в школе № 51, рассказывают, что пристройка была крайне необходима.

Площадь двух новых корпусов школы — около 7 тысяч кв. м

Фото: Анастасия Нефёдова / НГС

«Пристройка необходима. Мне кажется, что даже нужна ещё одна школа, учится очень много детей, поэтому нам необходимо расширение. Насколько я знаю, что как только "Стрижи" начали расстраиваться, началась эта проблема, школа переполнена. 

То, что президент повлиял на возможность постройки пристройки, — это неоспоримый факт», — рассказала жительница «Стрижей» Мария Климина, двое детей которой ходят в школу. 

Накануне стало известно, что пристройку сделают и к лицею № 130 в Советском районе города — в ней будет бассейн и несколько лабораторий. На её строительство власти планируют потратить почти полмиллиарда рублей.

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Анастасия Нефёдова
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ТЕКСТ

Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

Владимир ПутинСтрижи

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КОММЕНТАРИИ (27)Обсудить
19 фев 2019 в 17:16
+9 −2
А кому они скажут спасибо за возведение микрорайона без соответствующей инфраструктуры? Благодаря кому это было возможно --- неужто Ельцин разрешил или Госдеп?
Н-чанка
19 фев 2019 в 17:34
+8 −0
Вот представьте себе огромную корпорацию. Много департаментов, отделов и т.д.. И вот секретарша одного из отделов пишет письмо президенту компании с просьбой выделить 50 рублей на покупку скрепок. потом уборщица пишет письмо ему же с просьбой выделить 30 рублей на хлорку... Эту компанию можно назвать эффективной? Вот так и у нас в стране - куча промежуточных начальников, а решается все через письмо президенту. Бред какой-то.
Ива
19 фев 2019 в 17:22
+8 −0
Кормилец наш милосердный и заботливый!
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