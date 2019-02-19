На маршрут в центре Новосибирска выйдет маленький автобус из Татарстана

Автобус будет две недели курсировать по одному из центральных маршрутов города

Власти Новосибирска договорились о запуске нового газомоторного автобуса, который будет две недели ездить по одному из маршрутов в центре города. Об этом корреспонденту НГС сообщил Дмитрий Ким, один из директоров компании «Сибмаркет спецтехники», которая сегодня представила новый автобус LOTOS-105 властям города и области.

«Автобус сегодня отправляется в ПАТП-4 на тест-драйв. Две недели он будет ходить по одному из маршрутов в центре города. <...> к окончанию тест-драйва мы постараемся не упустить этот момент <...>.

Если город будет покупать эти автобусы, вообще будет "фишечка". Они (власти. — Прим. ред.) намерены [покупать у нас автобусы], у них намерения такие серьёзные, приличные», — рассказал Дмитрий Ким.

Покупка газомоторного автобуса может быть выгодна для мэрии за счёт государственной субсидии в размере 2 миллионов на одну машину Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сейчас ПАТП-4 обслуживает 13 городских маршрутов, среди которых маршруты № 21 , 23, 45 и 54. Автобусы марки LOTOS производит компания из Набережных Челнов «РМЗ РариТЭК». Как уточнил корреспонденту НГС ведущий специалист по продаже запасных частей к газомоторной технике «РМЗ РариТЭК» Денис Денисов, покупка газомоторного автобуса может быть выгодна для мэрии за счёт государственной субсидии в размере 2 миллионов на одну машину.

С 2017 года выпуском автобусов LOTOS занимается компания из Набережных Челнов Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Распространяется она потому, чтобы стимулировать перевозчиков переходить с дизеля на газ. С учётом субсидии стоимость автобуса составит 6,9 [миллиона]. <...> Проведя исследования рынка, пришли к выводу, что автобусы большого класса [12 метровые] не заполняются. Они вывозят в час пик людей, а потом начинают возить воздух. <...> Поэтому мы пришли к выводу, что нам нужна компромиссная машина, <...> 10,5 метра. Она может целый день курсировать по городу и не будет возить воздух», — объяснил Денис Денисов.

В 2017 году в мэрии Новосибирска планировали купить новые автобусы Минского автомобильного завода для работы на городских маршрутах — на них рассчитывали потратить больше 400 миллионов. Тогда заместитель мэра Данияр Сафиуллин говорил, что стоимость одного такого автобуса — 8,5 миллиона рублей. Таким образом, газомоторные автобусы дешевле на 1,6 миллиона.

Автобус оборудован несколькими камерами и пандусом для инвалидов Фото: Густаво Зырянов / НГС

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова, мэрия пока не определилась, будет ли закупать автобусы марки LOTOS.

Всего в автобусе 25 мест для сидения, общая вместимость — 72 человека. Предусмотрены сиденья для инвалидов, пенсионеров и пассажиров с собаками-поводырями Фото: Густаво Зырянов / НГС