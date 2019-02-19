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usd 66.25
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Дороги и транспорт
Фоторепортаж

На маршрут в центре Новосибирска выйдет маленький автобус из Татарстана

Он работает на газе и компактнее большинства городских автобусов

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Автобус будет две недели курсировать по одному из центральных маршрутов города

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Власти Новосибирска договорились о запуске нового газомоторного автобуса, который будет две недели ездить по одному из маршрутов в центре города.

Об этом корреспонденту НГС сообщил Дмитрий Ким, один из директоров компании «Сибмаркет спецтехники», которая сегодня представила новый автобус LOTOS-105 властям города и области. 

«Автобус сегодня отправляется в ПАТП-4 на тест-драйв. Две недели он будет ходить по одному из маршрутов в центре города. <...> к окончанию тест-драйва мы постараемся не упустить этот момент <...>. 

Если город будет покупать эти автобусы, вообще будет "фишечка". Они (власти. — Прим. ред.) намерены [покупать у нас автобусы], у них намерения такие серьёзные, приличные», — рассказал Дмитрий Ким.

Покупка газомоторного автобуса может быть выгодна для мэрии за счёт государственной субсидии в размере 2 миллионов на одну машину

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сейчас ПАТП-4 обслуживает 13 городских маршрутов, среди которых маршруты № 21, 23, 45 и 54.

Автобусы марки LOTOS производит компания из Набережных Челнов «РМЗ РариТЭК». Как уточнил корреспонденту НГС ведущий специалист по продаже запасных частей к газомоторной технике «РМЗ РариТЭК» Денис Денисов, покупка газомоторного автобуса может быть выгодна для мэрии за счёт государственной субсидии в размере 2 миллионов на одну машину. 

С 2017 года выпуском автобусов LOTOS занимается компания из Набережных Челнов

Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Распространяется она потому, чтобы стимулировать перевозчиков переходить с дизеля на газ. С учётом субсидии стоимость автобуса составит 6,9 [миллиона].

 <...> Проведя исследования рынка, пришли к выводу, что автобусы большого класса [12 метровые] не заполняются. Они вывозят в час пик людей, а потом начинают возить воздух. <...> Поэтому мы пришли к выводу, что нам нужна компромиссная машина, <...> 10,5 метра. Она может целый день курсировать по городу и не будет возить воздух», — объяснил Денис Денисов.

В 2017 году в мэрии Новосибирска планировали купить новые автобусы Минского автомобильного завода для работы на городских маршрутах — на них рассчитывали потратить больше 400 миллионов. Тогда заместитель мэра Данияр Сафиуллин говорил, что стоимость одного такого автобуса — 8,5 миллиона рублей. Таким образом, газомоторные автобусы дешевле на 1,6 миллиона.

Автобус оборудован несколькими камерами и пандусом для инвалидов

Фото: Густаво Зырянов / НГС

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова, мэрия пока не определилась, будет ли закупать автобусы марки LOTOS. 

Всего в автобусе 25 мест для сидения, общая вместимость — 72 человека. Предусмотрены сиденья для инвалидов, пенсионеров и пассажиров с собаками-поводырями

Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Хороший автобус, красивый, современный, отвечает всем требованиям. Конечно, люди хотят показать свою технику, показать, как она работает. Мы хотим посмотреть. По итогу будем смотреть, понравится нам или не понравится. А далее, когда решится вопрос приобретать или не приобретать, будем выставлять те требования, какие уже нам [нужны]. Нужно от всего взять лучшее», — заявил Роман Дронов.

В октябре 2018 года Анатолий Локоть сообщал, что мэрия намерена обновить парк муниципального общественного транспорта — он пообещал, что на городских предприятиях появятся автобусы на газомоторном топливе и троллейбусы на автономном ходу. 

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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова

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Дмитрий Здорников

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автобусыобщественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (5)Обсудить
GoPro
19 фев 2019 в 16:04
+1 −0
Ого. Автобус с платформой для инвалидов. Сотни лет эволюции в новосибирске не прошли зря. Пора бы в 2019 уже купить такое
Матвей
19 фев 2019 в 16:10
+0 −0
Это что ща куча ступенек на задней плошадке? Чтобы лететь оттуда сразу до водителя?
19 фев 2019 в 16:09
+0 −0
То есть еще не понятно, будет мэрия закупать или не будет...Могут попользоваться, а потом сказать что слишком дорого. А комитеты всякие бесполезные не дорого им открывать.
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