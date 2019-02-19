На маршрут в центре Новосибирска выйдет маленький автобус из Татарстана

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Автобус будет две недели курсировать по одному из центральных маршрутов города
Власти Новосибирска договорились о запуске нового газомоторного автобуса, который будет две недели ездить по одному из маршрутов в центре города.
Об этом корреспонденту НГС сообщил Дмитрий Ким, один из директоров компании «Сибмаркет спецтехники», которая сегодня представила новый автобус LOTOS-105 властям города и области.
«Автобус сегодня отправляется в ПАТП-4 на тест-драйв. Две недели он будет ходить по одному из маршрутов в центре города. <...> к окончанию тест-драйва мы постараемся не упустить этот момент <...>.
Если город будет покупать эти автобусы, вообще будет "фишечка". Они (власти. — Прим. ред.) намерены [покупать у нас автобусы], у них намерения такие серьёзные, приличные», — рассказал Дмитрий Ким.
Сейчас ПАТП-4 обслуживает 13 городских маршрутов, среди которых маршруты
Автобусы марки LOTOS производит компания из Набережных Челнов «РМЗ РариТЭК». Как уточнил корреспонденту НГС ведущий специалист по продаже запасных частей к газомоторной технике «РМЗ РариТЭК» Денис Денисов, покупка газомоторного автобуса может быть выгодна для мэрии за счёт государственной субсидии в размере 2 миллионов на одну машину.
«Распространяется она потому, чтобы стимулировать перевозчиков переходить с дизеля на газ. С учётом субсидии стоимость автобуса составит 6,9 [миллиона].
<...> Проведя исследования рынка, пришли к выводу, что автобусы большого класса [12 метровые] не заполняются. Они вывозят в час пик людей, а потом начинают возить воздух. <...> Поэтому мы пришли к выводу, что нам нужна компромиссная машина, <...> 10,5 метра. Она может целый день курсировать по городу и не будет возить воздух», — объяснил Денис Денисов.
В 2017 году в мэрии Новосибирска планировали купить новые автобусы Минского автомобильного завода для работы на городских маршрутах — на них рассчитывали потратить больше 400 миллионов. Тогда заместитель мэра Данияр Сафиуллин говорил, что стоимость одного такого автобуса — 8,5 миллиона рублей. Таким образом, газомоторные автобусы дешевле на 1,6 миллиона.
По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова, мэрия пока не определилась, будет ли закупать автобусы марки LOTOS.
«Хороший автобус, красивый, современный, отвечает всем требованиям. Конечно, люди хотят показать свою технику, показать, как она работает. Мы хотим посмотреть. По итогу будем смотреть, понравится нам или не понравится. А далее, когда решится вопрос приобретать или не приобретать, будем выставлять те требования, какие уже нам [нужны]. Нужно от всего взять лучшее», — заявил Роман Дронов.
В октябре 2018 года Анатолий Локоть сообщал, что мэрия намерена обновить парк муниципального общественного транспорта — он пообещал, что на городских предприятиях появятся автобусы на газомоторном топливе и троллейбусы на автономном ходу.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова