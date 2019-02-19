Над Новосибирском взошла огромная Луна

Момент наступления полнолуния — 22:54 по местному времени, а момент прохождения перигея (ближайшей точки к Земле на лунной орбите) был в 15:07 при расстоянии 356 761 км, рассказала Виктория Дамм.

«Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска», — сообщала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

Над Новосибирском взошла самая большая Луна в 2019 году — это второе суперлуние за последний месяц.

«Наблюдать суперлуние можно будет с момента появления Луны на небесном своде, с 19:00. К тому же вечером с учетом хода оптических лучей в пригоризонтальной части небесного свода угловой размер спутника еще больше. Те, кто будут наблюдать суперлуние до утреннего времени, увидят и соединение (выстраивание в одну линию) таких ярких планет, как Венера и Сатурн, в юго-восточной части небесного свода, над горизонтом», — передавала пресс-служба НГУ слова Альфии Нестеренко, заведующей обсерваторией «Вега» при вузе.

По данным НГУ, угловой размер Луны увеличится до 15%.

«Это действительно максимальное увеличение углового размера в сравнении с наблюдениями последних лет и связано с расстоянием, на которое Луна приблизится к Земле в это полнолуние — около 357 тысяч километров. Это практически самое минимальное расстояние до спутника. Максимальное же расстояние составляет 384 тысячи километров», — пояснили в НГУ.

В прошлый раз огромную Луну можно было наблюдать в 21 января.