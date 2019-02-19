«Детям такое показывать нельзя»: общественник попросил прокуратуру отменить концерт Элджея

Автор жалобы признался, что с творчеством певца не знаком, а «опирается на мнение других»

Алексей Узенюк — уроженец Новосибирска. Элджей — его сценический псевдоним
Алексей Узенюк — уроженец Новосибирска. Элджей — его сценический псевдоним


Руководитель Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий написал заявление в областную прокуратуру, в котором попросил отменить концерт рэпера Элджея. Выступление должно пройти 8 марта.


Как рассказал корреспонденту НГС сам Иван Квасницкий, заявление в прокуратуру он подал сегодня, 19 февраля.


«Есть объективные факты: я изучал отмену его концертов по всей стране. <…> Последний — 16 февраля в городе Калининграде [отменили концерт]. Я думаю, Новосибирск ничем не хуже Минска, Нижнего Новгорода, Якутска и Калининграда. А у нас парадоксальная ситуация: на рекламном баннере на "Студенческой" стоит возрастная категория 12+ и такое ощущение, что этот исполнитель там читает сказки. <…> 


Я опираюсь на мнение других людей, потому как я не очень знаком с предметом. <…> Это конкретная девиация. 


Это не то что детям, а взрослым показывать нельзя», — рассказал корреспонденту НГС Квасницкий.


По его словам, заявление в областной прокуратуре приняли к рассмотрению. 


Совсем недавно служба безопасности Украины запретила Элджею въезд на территорию страны. Рэпер уже попадал в топы рейтингов. Так, например, в середине октября новосибирский рэпер Элджей был признан самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы «ВКонтакте», сообщается в пресс-службе социальной сети.


В январе в Новосибирске отменили концерт певицы Гречки — он должен был пройти 15 марта в лофт-парке «Подземка». А в декабре прошлого года полиция задержала на вокзале участников группы IC3PEAK, которая приехала в Новосибирск с гастролями. 

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