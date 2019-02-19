Сотня новосибирцев заболели гриппом за неделю

В Новосибирской области продолжает свирепствовать грипп: за последнюю неделю вирус подхватили несколько десятков человек.



Всего с 11 по 17 февраля к врачам региона обратились 21 110 пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. Это на 1,2% меньше, чем за предыдущую неделю, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.



По информации ведомства, активнее всего болеют взрослые. Но при этом на карантин полностью закрыт один малокомплектный детский сад. Ещё в 23 детских садах введён частичный карантин: не работают 27 групп.