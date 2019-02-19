Сотня новосибирцев заболели гриппом за неделю

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За неделю помощь врачей понадобилась более чем 20 тысячам пациентов с гриппом и ОРВИ
В Новосибирской области продолжает свирепствовать грипп: за последнюю неделю вирус подхватили несколько десятков человек.
Всего с 11 по 17 февраля к врачам региона обратились
По информации ведомства, активнее всего болеют взрослые. Но при этом на карантин полностью закрыт один малокомплектный детский сад. Ещё в 23 детских садах введён частичный карантин: не работают 27 групп.
«За неделю заболело гриппом 94 человека, заболевшие не привиты против гриппа», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что в этом сезоне прививки от гриппа в Новосибирской области поставили больше 1,4 миллиона человек, то есть более 52,9% населения.
На прошлой неделе стало известно о первой смерти из-за осложнений после гриппа. В Бердске умерла молодая женщина — она слишком поздно обратилась за помощью к врачам.
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Ольга Хмелевская
Фото Елены Поляковой
Зато ерунду покупают всякую, йогурты, чипсы, жвачки