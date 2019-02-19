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usd 66.25
eur 74.91
Здоровье

Сотня новосибирцев заболели гриппом за неделю

На карантин закрыты группы в 24 детских садах

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За неделю помощь врачей понадобилась более чем 20 тысячам пациентов с гриппом и ОРВИ 

Фото: Елена Полякова

В Новосибирской области продолжает свирепствовать грипп: за последнюю неделю вирус подхватили несколько десятков человек.

Всего с 11 по 17 февраля к врачам региона обратились 21 110 пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. Это на 1,2% меньше, чем за предыдущую неделю, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

По информации ведомства, активнее всего болеют взрослые. Но при этом на карантин полностью закрыт один малокомплектный детский сад. Ещё в 23 детских садах введён частичный карантин: не работают 27 групп. 

«За неделю заболело гриппом 94 человека, заболевшие не привиты против гриппа», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в этом сезоне прививки от гриппа в Новосибирской области поставили больше 1,4 миллиона человек, то есть более 52,9% населения.

На прошлой неделе стало известно о первой смерти из-за осложнений после гриппа. В Бердске умерла молодая женщина — она слишком поздно обратилась за помощью к врачам.

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Ольга Хмелевская
Фото Елены Поляковой

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

грипп и ОРВИРоспортребнадзор

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КОММЕНТАРИИ (13)Обсудить
19 фев 2019 в 14:35
+6 −0
На фото результаты оптимизации здравоохранения?
19 фев 2019 в 14:33
+4 −2
Я не болею, потому что ем сало, лук, чеснок. Занимаюсь спортом, лыжи, бег, отжимания. И провертиваю комнаты.
19 фев 2019 в 14:28
+3 −2
Почему не кормите детей салом, луком, чесноком?
Зато ерунду покупают всякую, йогурты, чипсы, жвачки
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