Завалит по пояс: в Новосибирск идут мощные снегопады и метели

«У нас достаточно мягкая погода, вызванная юго-западным переносом воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии. Этот перенос происходит на фоне движения циклонических возмущений и атмосферных фронтов, поэтому сопровождается интенсивными осадками в виде снега и мокрого снега с порывистым ветром. Температурный фон повышенный, примерно на 8–16 градусов выше климатической нормы для этого периода», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в середине рабочей недели: в Новосибирске будет снежно и прохладно.

По его словам, сейчас город находится в секторе волнового циклона из районов Казахстана на районы средней Оби.

«Мы прослеживаем возможность понижения температуры на 21 и 22 февраля. <…> В ближайшие дни будут снегопады, метели с порывистым ветром и гололёдные явления. 22 февраля осадки прекратятся на какое-то время. Температурный фон идёт на понижение, в ближайшие дни ночные температуры будут от –2…–8, местами –13 градусов», — добавил Ренад Ягудин.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 февраля днём в Новосибирске будет от –3…+2 градусов, а 22 февраля ожидается понижение температуры до –3…–8 градусов днём. Ночью 22 февраля будет –7…–12 градусов, местами до –17 градусов.

Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.



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