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usd 66.20
eur 74.82
Зима

Завалит по пояс: в Новосибирск идут мощные снегопады и метели

В заснеженном городе быстро похолодает

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В ближайшие дни в городе будут бушевать метели — мокрый снег придёт вместе с циклонами из Средней Азии 

Фото: Стас Соколов / НГС

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в середине рабочей недели: в Новосибирске будет снежно и прохладно.

«У нас достаточно мягкая погода, вызванная юго-западным переносом воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии. Этот перенос происходит на фоне движения циклонических возмущений и атмосферных фронтов, поэтому сопровождается интенсивными осадками в виде снега и мокрого снега с порывистым ветром. Температурный фон повышенный, примерно на 8–16 градусов выше климатической нормы для этого периода», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, сейчас город находится в секторе волнового циклона из районов Казахстана на районы средней Оби.

«Мы прослеживаем возможность понижения температуры на 21 и 22 февраля. <…> В ближайшие дни будут снегопады, метели с порывистым ветром и гололёдные явления. 22 февраля осадки прекратятся на какое-то время. Температурный фон идёт на понижение, в ближайшие дни ночные температуры будут от –2…–8, местами –13 градусов», — добавил Ренад Ягудин.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 февраля днём в Новосибирске будет от –3…+2 градусов, а 22 февраля ожидается понижение температуры до –3…–8 градусов днём. Ночью 22 февраля будет –7…–12 градусов, местами до –17 градусов.

Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.

Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова

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КОММЕНТАРИИ (7)Обсудить
вадим
20 фев 2019 в 07:53
+9 −0
Если Ягудин спрогнозировал, то значит ничего не будет. Максимум чуть снежком присыплет.
20 фев 2019 в 08:11
+6 −0
Давайте уже петицию напишем, чтобы в Новосибирский гидрометцентр провели интернет и разрешили доступ к различным сайтам о погоде. Из подобных новостей 1-2% сбываются, на кофейной гуще и то точнее прогноза можно делать.
20 фев 2019 в 07:48
+2 −4
Что вы там прослеживаете? На Интелликасте на 10 дней точный прогноз всегда.
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