«Тойоту» областного правительства заметили на площади Ленина на парковке для инвалидов

Машина с госномером О034ОО встала под знаком

Очевидец сфотографировал автомобиль вечером накануне, в 16:55





Жители Новосибирска заметили «Тойоту Камри» с госномерами областного правительства, стоящую на парковке для инвалидов возле здания на улице Ленина, 1.





Фотографию на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала общественница Светлана Каверзина. Она пояснила, что фотографию ей прислал очевидец, который сделал фото накануне.





В управлении делами губернатора и правительства Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что автомобиль принадлежит областной администрации — на праве оперативного управления им владеет государственное казенное учреждение Новосибирской области «Хозяйственное управление».





«По факту парковки на указанном месте будет проведено служебное расследование, по результатам которого водитель будет привлечён к дисциплинарной ответственности за нарушения правил парковки.





Также со всем водительским составом автохозяйства ГКУ НСО "Хозяйственное управление" будет проведён дополнительный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения», — передали в пресс-службе губернатора и правительства со ссылкой на управделами Вадима Бобыря.





Парковка на месте для инвалидов по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ также грозит штрафом в размере 5 тысяч рублей.





В начале декабря начальницу «Хозяйственного управления» Наталью Малиновскую арестовали по подозрению в растрате при закупке запчастей для машин областного правительства.





А в декабре 2017 года автомобиль Андрея Травникова, когда тот занимал должность врио губернатора, заметили припаркованным с нарушениями правил ПДД.