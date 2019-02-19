Видео: на пляже «Наутилус» запустили салют — такой же будет 23 февраля

В тренировке участвовало больше 40 человек

В репетиции праздничного салюта приняло участие больше 40 человек
В репетиции праздничного салюта приняло участие больше 40 человек


Во вторник, 19 февраля, в Новосибирске на пляже «Наутилус» прошла репетиция праздничного салюта к 23 Февраля.


Военные задействовали 6 гаубиц и 4 салютные установки
Военные задействовали 6 гаубиц и 4 салютные установки


Как рассказали в пресс-центре Центрального военного округа, в тренировке приняли участие больше 40 человек, шесть гаубиц и четыре салютные установки.


Военные задействовали шесть гаубиц и четыре салютные установки
Военные задействовали шесть гаубиц и четыре салютные установки


Военные проводили репетицию салюта с 13:00 до 14:00.


23 февраля салют можно будет увидеть в 21:00
23 февраля салют можно будет увидеть в 21:00


«Световое представление состоится 23 февраля в 21:00 по местному времени. Длительность праздничного салюта составит 20 минут, за которые будет совершено 30 залпов из гаубиц, а в небо будет выпущено более 800 фейерверочных изделий "Вега" и "Ассоль"», — сообщили в пресс-службе ЦВО.


Видео Александра Ощепкова


Вечером 6 января в Нарымском сквере прогремел салют, посвящённый открытию рождественских праздничных мероприятий.

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