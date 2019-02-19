Город во мгле: на Новосибирск надвигаются мощные метели

Спасатели попросили горожан остаться дома — в ближайшие два дня будет идти снег и дуть сильный ветер

Спасатели предупредили новосибирцев об ухудшении погоды 
Спасатели предупредили новосибирцев об ухудшении погоды 


Спасатели предупредили новосибирцев о сильных метелях и порывистом ветре — в МЧС попросили горожан воздержаться от дальних поездок.


Спасатели МЧС со ссылкой на синоптиков передают, что в ближайшие два дня, 20 и 21 февраля, в Новосибирской области ожидается усиление ветра до 17 м/с. В такую погоду спасатели рекомендуют водителям соблюдать дистанцию между машинами, не нарушать скоростной режим и избегать резких манёвров.


«В период неблагоприятных погодных условий новичкам и водителям с детьми рекомендуется воздержаться от дальних поездок. Под действием осадков возможно отложение мокрого снега на рекламных щитах и проводах, который при сильном ветре может падать на автомобили и головы прохожих», — сообщили в пресс-службе областного МЧС.


Помимо этого, спасатели предупредили, что при сильном ветре могут упасть незакреплённые конструкции, деревья и кровли крыш.


«В сильную метель видимость на водоеме значительно снижается, поэтому не уходите далеко от берега или вовсе откажитесь от выходов на реки, озера и водохранилище. Не пересекайте водоемы по льду на автомобилях вне санкционированных ледовых переправ», — добавили в МЧС.


В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.


Накануне новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — ближе к концу недели в городе похолодает.


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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