«Тойота» сбила школьника на Старом шоссе: ребёнка с тяжёлым переломом увезли в больницу

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По информации ГИБДД, ребёнок правил дорожного движения не нарушал
Утром 19 февраля на Старом шоссе в Первомайском районе Новосибирска «Тойота» сбила 12-летнего школьника, который переходил дорогу по светофору, — с места аварии подростка увезли в больницу со сложным переломом.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 7:20 недалеко от остановки «пос. Матвеевка (Старое шоссе)».
«Водитель 1990 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по Старому шоссе со стороны Алданской в сторону Тухачевского. В пути следования у дома
По её словам, в результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Врачи диагностировали у него закрытый оскольчатый перелом бедра со смещением. С места аварии его увезли в больницу.
«У ребёнка предварительно нарушение правил дорожного движения не обнаружено», — добавила Анна Варновская.
Недавно в Новосибирске завершился суд над 68-летним водителем «Ниссана», который сбил пешехода в Кировском районе: пострадавший переходил дорогу не по «зебре», а от травм умер в больнице через несколько дней после ДТП.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/control_chr54
Автомобиль это источник повышенной опасности и для меня телефона в автомобиле нет, перезваниваю только после парковки.
водитель! ну что ж ты. гнал? отвлекся? скользко? солнце в глаза?