«Тойота» сбила школьника на Старом шоссе: ребёнка с тяжёлым переломом увезли в больницу

Утром 19 февраля на Старом шоссе в Первомайском районе Новосибирска «Тойота» сбила 12-летнего школьника, который переходил дорогу по светофору, — с места аварии подростка увезли в больницу со сложным переломом.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 7:20 недалеко от остановки «пос. Матвеевка (Старое шоссе)».