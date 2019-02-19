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usd 66.25
eur 74.91
Происшествия

«Тойота» сбила школьника на Старом шоссе: ребёнка с тяжёлым переломом увезли в больницу

12-летний мальчик переходил дорогу по светофору

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По информации ГИБДД, ребёнок правил дорожного движения не нарушал

Фото: vk.com/control_chr54

Утром 19 февраля на Старом шоссе в Первомайском районе Новосибирска «Тойота» сбила 12-летнего школьника, который переходил дорогу по светофору, — с места аварии подростка увезли в больницу со сложным переломом.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 7:20 недалеко от остановки «пос. Матвеевка (Старое шоссе)».

«Водитель 1990 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по Старому шоссе со стороны Алданской в сторону Тухачевского. В пути следования у дома № 74 на Старом шоссе он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

По её словам, в результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Врачи диагностировали у него закрытый оскольчатый перелом бедра со смещением. С места аварии его увезли в больницу.

«У ребёнка предварительно нарушение правил дорожного движения не обнаружено», — добавила Анна Варновская.

Недавно в Новосибирске завершился суд над 68-летним водителем «Ниссана», который сбил пешехода в Кировском районе: пострадавший переходил дорогу не по «зебре», а от травм умер в больнице через несколько дней после ДТП. 

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Александр Сильченко
Фото vk.com/control_chr54

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Александр Сильченко

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ДТП с ребёнкомсбили ребёнка

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КОММЕНТАРИИ (5)Обсудить
19 фев 2019 в 12:02
+1 −0
Поди в смартфон смотрел водитель... В потоке если посмотреть по сторонам люди ве в смартфоны смотрят, трогаются с ними в движении пишут что то...
Автомобиль это источник повышенной опасности и для меня телефона в автомобиле нет, перезваниваю только после парковки.
19 фев 2019 в 11:53
+1 −0
"12-летний мальчик. Врачи диагностировали у него закрытый оскольчатый перелом бедра со смещением." - жесть. бедный пацан. 12 лет и такая травма. выздоровления.
водитель! ну что ж ты. гнал? отвлекся? скользко? солнце в глаза?
19 фев 2019 в 11:55
+0 −0
Реально ужас...
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