Новосибирский фотограф сделал впечатляющие снимки Крайнего Севера и оленей

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на Крайнем Севере и сделал серию впечатляющих снимков, посвящённых разведке нефтегазовых месторождений.



Новосибирец съездил в Ямало-Ненецкий автономный округ в конце января, чтобы заснять работу компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — одной из крупнейших геолого-разведочных компаний в мире.



«Моя задача в принципе была рассказать об этом, как это всё функционирует, потому что об этом мало кто знает. То есть все, <…> в принципе, представляют себе, как добывают нефть, газ, но мало кто представляет алгоритм действий, что нужно сделать, чтобы вычислить, где эти нефть и газ залегают до сих пор. Мы <…> слушаем по новостям иногда, что были разведаны новые месторождения, но никто не знает, как это происходит», — рассказал корреспонденту НГС автор снимков Слава Степанов.

