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Страна и мир
Фоторепортаж

Новосибирский фотограф сделал впечатляющие снимки Крайнего Севера и оленей

Слава Степанов опубликовал красивые кадры о разведке нефтегазовых месторождений

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Съёмки проходили в зоне вечной мерзлоты. Летом эта местность на 80% состоит из болот и озёр, поэтому работы по поиску и разведке месторождений ограничены коротким сезоном с декабря по апрель, когда всё покрыто снегом, часто бушует пурга, а температура может опускаться до –50 градусов

Фото: gelio.livejournal.com

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на Крайнем Севере и сделал серию впечатляющих снимков, посвящённых разведке нефтегазовых месторождений.

Новосибирец съездил в Ямало-Ненецкий автономный округ в конце января, чтобы заснять работу компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — одной из крупнейших геолого-разведочных компаний в мире.

«Моя задача в принципе была рассказать об этом, как это всё функционирует, потому что об этом мало кто знает. То есть все, <…> в принципе, представляют себе, как добывают нефть, газ, но мало кто представляет алгоритм действий, что нужно сделать, чтобы вычислить, где эти нефть и газ залегают до сих пор. Мы <…> слушаем по новостям иногда, что были разведаны новые месторождения, но никто не знает, как это происходит», — рассказал корреспонденту НГС автор снимков Слава Степанов.

Чтобы сделать фотографии, он побывал в местах, где практически не ступала нога человека. Добраться до них оказалось достаточно трудно: после Нового Уренгоя дела с логистикой обстоят сложно. В частности, фотографу пришлось долго ехать по зимнику в метель. 

Чтобы попасть к Пякяхинскому месторождению, приходится ехать по зимнику. Это единственная дорога, которая связывает сейсмопартию с цивилизацией — посёлком Газ-Сале, расположенным в 6–7 часах езды от Нового Уренгоя 

Фото: gelio.livejournal.com

По зимнику везут оборудование, продукты и другие материалы, которые нужны для жизни в полевых условиях. Чтобы укрепить дорожное полотно, зимник проливают водой

 

Фото: gelio.livejournal.com

В условиях Крайнего Севера рабочим не обойтись без спецтехники: вездеходов и снегоболотоходов. На снегоболотоходе они, например, выполняют разведку местности, чтобы оценить, можно ли вести работы

Фото: gelio.livejournal.com

Восемь часов по зимнику от Газ-Сале — и вот уже виден полевой лагерь сейсморазведочной партии

Фото: gelio.livejournal.com

По словам Славы Степанова, если посмотреть на летние снимки этих мест со спутника, то можно увидеть «бескрайнюю плоскость озёр». 

«Озёра, болота, озёра, болота — конца и края нет. То есть там пройти летом просто в принципе невозможно, единственный вариант там поработать на каких-то точках — это зима, то есть когда всё твердеет и когда дорога какую-то твёрдость приобретает, по которой можно передвигаться, не утонув. Соответственно, мужики туда приезжают, там раскладываются в декабре – январе, <...> быстрее, быстрее городок формируют на 180–200 человек. И их задача — до того как это всё начнёт таять, до того как дорога просто исчезнет, закончить пласт работ», — пояснил фотограф.

Для связи бригад с отрядами, отрядов — с базой партии, а подразделений подрядчика — с заказчиком организуется система радиосвязи. Ещё здесь есть круглосуточная телефонная связь, высокоскоростной интернет и даже телевидение

Фото: gelio.livejournal.com

Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первое место в России по запасам природного горючего газа и второе — по запасам нефти 

Фото: gelio.livejournal.com

Поиск новых месторождений ведётся с помощью сейсморазведки — геофизического метода, который позволяет заглянуть вглубь земной коры

Фото: gelio.livejournal.com

Полевой лагерь сейсмопартии состоит из жилой и производственной зон. В жилой зоне расположены вагончики для персонала, две столовые и медпункт. На территории полевого городка постоянно работают душевая и прачечная. Бытовой мусор собирают в отведённом для этого месте, а потом сжигают при помощи специальной установки

Фото: gelio.livejournal.com

На производственной территории есть площадки для стоянки и ремонта техники, хранения ГСМ, мастерские и дизельные электростанции

Фото: gelio.livejournal.com

В суровых погодных условиях тундры выживают только самые неприхотливые растения, в основном мхи, лишайники, травы и карликовые кустарники. Встречаются багульник, брусника, чёрная и красная смородина 

Фото: gelio.livejournal.com

Типичный обитатель Ямала — северный олень. Региону принадлежит мировой рекорд по величине поголовья этих домашних животных — более 600 тысяч голов

Фото: gelio.livejournal.com

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа можно встретить представителей коренных народов. Это ненцы, ханты и коми-зыряне

Фото: gelio.livejournal.com

Ранее известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на Алтай — с высоты птичьего полёта он запечатлел красоту заснеженных гор и деревьев

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Ольга Хмелевская
Фото Славы Степанова (gelio.livejournal.com)

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КОММЕНТАРИИ (11)Обсудить
Вовчик1955
19 фев 2019 в 13:15
+0 −11
совсем не красиво
19 фев 2019 в 13:16
+2 −3
Там можно снимать сериал про то как завести дизель в -50 и ниже.)
45668
19 фев 2019 в 13:32
+0 −3
Слава, я думал, что ты уже нашел новую стезю. Многие уже порядком устали от твоих фото-шедевров
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