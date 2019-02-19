Новосибирский фотограф сделал впечатляющие снимки Крайнего Севера и оленей

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Съёмки проходили в зоне вечной мерзлоты. Летом эта местность на 80% состоит из болот и озёр, поэтому работы по поиску и разведке месторождений ограничены коротким сезоном с декабря по апрель, когда всё покрыто снегом, часто бушует пурга, а температура может опускаться до –50 градусов
Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на Крайнем Севере и сделал серию впечатляющих снимков, посвящённых разведке нефтегазовых месторождений.
Новосибирец съездил в Ямало-Ненецкий автономный округ в конце января, чтобы заснять работу компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — одной из крупнейших геолого-разведочных компаний в мире.
«Моя задача в принципе была рассказать об этом, как это всё функционирует, потому что об этом мало кто знает. То есть все, <…> в принципе, представляют себе, как добывают нефть, газ, но мало кто представляет алгоритм действий, что нужно сделать, чтобы вычислить, где эти нефть и газ залегают до сих пор. Мы <…> слушаем по новостям иногда, что были разведаны новые месторождения, но никто не знает, как это происходит», — рассказал корреспонденту НГС автор снимков Слава Степанов.
Чтобы сделать фотографии, он побывал в местах, где практически не ступала нога человека. Добраться до них оказалось достаточно трудно: после Нового Уренгоя дела с логистикой обстоят сложно. В частности, фотографу пришлось долго ехать по зимнику в метель.
По словам Славы Степанова, если посмотреть на летние снимки этих мест со спутника, то можно увидеть «бескрайнюю плоскость озёр».
«Озёра, болота, озёра, болота — конца и края нет. То есть там пройти летом просто в принципе невозможно, единственный вариант там поработать на каких-то точках — это зима, то есть когда всё твердеет и когда дорога какую-то твёрдость приобретает, по которой можно передвигаться, не утонув. Соответственно, мужики туда приезжают, там раскладываются в декабре – январе, <...> быстрее, быстрее городок формируют на 180–200 человек. И их задача — до того как это всё начнёт таять, до того как дорога просто исчезнет, закончить пласт работ», — пояснил фотограф.
Ранее известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на Алтай — с высоты птичьего полёта он запечатлел красоту заснеженных гор и деревьев.
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Ольга Хмелевская
Фото Славы Степанова (gelio.livejournal.com)