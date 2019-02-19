В Новосибирске восстановили сбитый истребитель времён Великой Отечественной войны

На восстановление самолёта ушло полгода — его реконструировали в НГТУ

И-16 производили на заводе им. Чкалова в Новосибирске
И-16 производили на заводе им. Чкалова в Новосибирске


Сотрудники Новосибирского государственного технического университета восстановили советский истребитель И-16 — самолёт времён Великой Отечественной войны воссоздали почти с нуля за полгода.


Об окончании восстановительных работ корреспонденту НГС сообщили сегодня в пресс-службе НГТУ.


«У нас остались детали от разных отреставрированных самолетов, которые нельзя поставить на летную машину, поэтому мы их ставим на музейный вариант. В основном обломки самолетов были найдены в Тверской области, Карелии и на Северо-Западе России», — цитирует пресс-служба университета руководителя восстановительных работ Владимира Бернса.


Сотрудникам НГТУ пришлось заново изготавливать фюзеляж самолёта. Некоторые детали добавили от других найденных самолётов. В пресс-службе университета отметили, что восстановленный И-16 не предназначен для полётов и будет выставлен в музее военной техники в городе Верхняя Пышма Сведловской области. 


Восстановленный самолёт отвезут в музей Верхней Пышмы
Восстановленный самолёт отвезут в музей Верхней Пышмы


Справка: И-16 (в просторечии — «Ишак», «Ишачок») — один из самых массовых советских истребителей времен Второй мировой войны, создан в 1930-е годы. И-16 производился на нескольких заводах, в том числе на заводе им. Чкалова в Новосибирске, всего там было сделано более тысячи самолетов этого типа. Долгое время И-16 практически не имел конкурентов по скорости и маневренности, что показали уже первые боевые столкновения в Испании. К началу Великой Отечественной войны устарел из-за низкой скорости, однако в руках опытных пилотов продолжал быть опасным оружием за счет своей высокой маневренности. Именно на И-16 утром 22 июня 1941 был сбит первый фашистский самолет.


В сентябре 2018 года в Новосибирский государственный технический университет прибыл штурмовик Ил-2, поднятый со дна озера Кулонга в Мурманской области. Сотрудники НГТУ также занялись восстановлением легендарного штурмовика. 

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