Видео: полицейские взяли штурмом квартиру в Дзержинском районе

Чтобы проникнуть в квартиру с улицы, полицейские воспользовались лестницей и разбили окно





Новосибирская полиция опубликовала оперативное видео, на котором полицейские — бойцы отряда специального назначения «Гром» — штурмом берут квартиру.





Спецоперация проходила в Дзержинском районе — отряд «Гром» помогал Управлению по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по НСО.





Они помогли задержать подозреваемых в наркоторговле — 22-летнего молодого человека и его 45-летнюю мать.





«Полицейские задержали молодого человека на улице Есенина. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у задержанного три полимерных пакета с мефедроном общей массой около 8 граммов. Женщина была задержана по месту жительства в Дзержинском районе. В ходе обыска в квартире оперативники обнаружили и изъяли приготовленное к сбыту аналогичное наркотическое средство общей массой более 930 граммов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Чтобы проникнуть в квартиру, которая расположена на втором этаже, бойцы отряда «Гром» приставили к стене дома лестницу, а затем выбили окно.









Подозреваемых сейчас заключили под стражу, полиция возбудила дело по факту покушения на сбыт наркотиков.





В ноябре прошлого года полиция публиковала оперативное видео с другого штурма — тогда полицейские с улицы проникали в квартиру на третьем этаже.