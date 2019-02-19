Десятки домов в двух районах остались без тепла и горячей воды

Сегодня утром, 19 февраля, в Ленинском и Центральном районах Новосибирска из-за ремонта отключили горячую воду и тепло в десятках домов.

«В двух районах Новосибирска устраняются серьезные дефекты — заменяют дефектный участок на проспекте Карла Маркса в районе дома № 5 длиной 4 метра и производят замену запорной арматуры и устраняют повреждение на участке теплотрассы по улице Советская», — сообщает пресс-служба СГК.

Отключения начались в 6 утра, вернуть тепло и горячую воду обещают к 22 часам.