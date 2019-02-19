Десятки домов в двух районах остались без тепла и горячей воды

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Ремонт теплотрасс идёт на проспекте Карла Маркса и Советской
Сегодня утром, 19 февраля, в Ленинском и Центральном районах Новосибирска из-за ремонта отключили горячую воду и тепло в десятках домов.
«В двух районах Новосибирска устраняются серьезные дефекты — заменяют дефектный участок на проспекте Карла Маркса в районе дома
Отключения начались в 6 утра, вернуть тепло и горячую воду обещают к 22 часам.
Полный перечень домов можно посмотреть на карте.
Накануне СГК отключила от тепла и горячей воды 30 жилых домов из-за ремонта в Железнодорожном районе.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
Карта yandex.ru/maps