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Город

Десятки домов в двух районах остались без тепла и горячей воды

Публикуем список домов

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Ремонт теплотрасс идёт на проспекте Карла Маркса и Советской

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня утром, 19 февраля, в Ленинском и Центральном районах Новосибирска из-за ремонта отключили горячую воду и тепло в десятках домов.

«В двух районах Новосибирска устраняются серьезные дефекты — заменяют дефектный участок на проспекте Карла Маркса в районе дома № 5 длиной 4 метра и производят замену запорной арматуры и устраняют повреждение на участке теплотрассы по улице Советская», — сообщает пресс-служба СГК.

Отключения начались в 6 утра, вернуть тепло и горячую воду обещают к 22 часам.

Полный перечень домов можно посмотреть на карте.

Накануне СГК отключила от тепла и горячей воды 30 жилых домов из-за ремонта в Железнодорожном районе.

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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
Карта yandex.ru/maps

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отключения отопленияСГК

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КОММЕНТАРИИ (7)Обсудить
19 фев 2019 в 09:13
+5 −0
куда смотрят надзорные органы,что то не так ,прошлые года такого массового отключения и авариц не было
Заповедник
19 фев 2019 в 09:21
+3 −1
Государево око ничего не хочет там проверить или возбудиться по данным фактам, по моему давно пора.
ненейка
19 фев 2019 в 09:20
+4 −0
Пришла зима, начался сезон ремонтов.
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