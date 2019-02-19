После ночного перепада температур в Новосибирске начался «день жестянщика»

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Одна из аварий случилась на Спортивной





Сегодня, 19 февраля, в Новосибирске наступил «день жестянщика» — в городе за ночь значительно похолодало, на скользких дорогах стали биться машины.





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09:47

Между тем держится пробка на Большевистской в сторону Академгородка — она упирается в место аварии с грузовиком, маршруткой и минивэном.

















09:42

Ещё одну аварию очевидцы заметили на Ипподромской.













09:20

«Девушка на Honda Civic (хэтчбек) двигалась по улице Спортивная в сторону улицы Танкистов. На гололёде не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречным Honda Civic (седан)», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».













09:11

Авария со стороны Академгородка в сторону Кольцово.













08:55

На Старом шоссе возле Матвеевки очевидцы также заметили реанимобиль, который приезжал на место ДТП.

















08:48

Также авария случилась на площади Кондратюка.













08:45

Очевидцы сообщают о двух авариях в центре города — одна на перекрёстке Красного проспекта и Кропоткина, другая — рядом с оперным театром.













08:41

А на Бердском шоссе в районе остановки «Посёлок РМЗ» забуксовал КАМАЗ. Очевидцы рассказывают, что около 5:30 утра его вытягивали трактор «Беларусь» и машина, разбрасывающая песок.













08:27

«"Хино" не смог остановиться на гололеде и столкнулся с "Тойотой" и "Фордом". Пострадавших нет. Движение в сторону Академа затруднено», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».





Авария случилась на перекрёстке Большевистской и Днепрогэссовской.















