После ночного перепада температур в Новосибирске начался «день жестянщика»
Машины бьются на дорогах из-за гололёда
Сегодня, 19 февраля, в Новосибирске наступил «день жестянщика» — в городе за ночь значительно похолодало, на скользких дорогах стали биться машины.
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Между тем держится пробка на Большевистской в сторону Академгородка — она упирается в место аварии с грузовиком, маршруткой и минивэном.
Ещё одну аварию очевидцы заметили на Ипподромской.
«Девушка на Honda Civic (хэтчбек) двигалась по улице Спортивная в сторону улицы Танкистов. На гололёде не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречным Honda Civic (седан)», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».
Авария со стороны Академгородка в сторону Кольцово.
На Старом шоссе возле Матвеевки очевидцы также заметили реанимобиль, который приезжал на место ДТП.
Также авария случилась на площади Кондратюка.
Очевидцы сообщают о двух авариях в центре города — одна на перекрёстке Красного проспекта и Кропоткина, другая — рядом с оперным театром.
А на Бердском шоссе в районе остановки «Посёлок РМЗ» забуксовал КАМАЗ. Очевидцы рассказывают, что около 5:30 утра его вытягивали трактор «Беларусь» и машина, разбрасывающая песок.
«"Хино" не смог остановиться на гололеде и столкнулся с "Тойотой" и "Фордом". Пострадавших нет. Движение в сторону Академа затруднено», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».
Авария случилась на перекрёстке Большевистской и Днепрогэссовской.
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Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс», аварийными комиссарами «Автоспас», очевидцами
Скриншоты 2ГИС, yandex.ru/maps