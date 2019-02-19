Новосибирский фехтовальщик в коляске стал призёром на всемирных играх в Арабских Эмиратах

Спортсмен соревновался в боях на саблях и шпагах





Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров в личном первенстве завоевал две бронзовые медали на Всемирных играх колясочников и ампутантов IWAS, которые проходили в городе Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) — новосибирец соревновался в боях на саблях и шпагах.





Также Максим Шабуров входил в сборную России по фехтованию на колясках, где в командных соревнованиях завоевал золотую медаль.





«По итогу Всемирных игр сборная команда России по фехтованию на колясках завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей и 4 общекомандное место. Золотую медаль в командных соревнованиях на шпагах завоевали Роман Федяев (город Санкт-Петербург/Омская область), Максим Шабуров (Новосибирская область), Александр Кузюков (Омская область) и Артур Юсупов (Краснодарский край). Второе место заняли польские фехтовальщики, а бронзовыми призёрами стали представители Китая», — сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.





Справка: Всемирные игры IWAS проходят раз в 2 года для выявления сильнейших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Впервые Всемирные игры IWAS состоялись в 1948 году. Это вторые по значимости международные спортивные соревнования после Паралимпийских игр.





В 2017 году Максим Шабуров получил от Паралимпийского комитета России премию «Возвращение в жизнь» — новосибирец стал лауреатом премии в номинации «Преодоление».



