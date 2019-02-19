13-летняя флейтистка из Новосибирска победила в международном музыкальном конкурсе в Нью-Йорке

Теперь у победительницы есть возможность поехать в Японию или Австрию для прохождения стажировки

Лукерья Мишнёва с шести лет училась в обычной музыкальной школе, сейчас ей 13 лет, и она уже 3,5 года занимается в Новосибирской специальной музыкальной школе при Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки





Флейтистка из Новосибирска Лукерья Мишнёва заняла первое место в международном конкурсе Crescendo International Music Competition, который проходил в Нью-Йорке. Сибирячка играла пьесу Cantabile and Presto румынского композитора Джордже Энеску — в качестве награды флейтистка получила сертификат и денежную премию.





Победительница рассказала корреспонденту НГС, что изначально рассчитывала на первое место.





«Я очень рада, что подтвердила свой высокий уровень игры, и довольна, что не подвела своего педагога. Играть на сцене "Карнеги-холла" (концертный зал в Нью-Йорке — Прим. ред.) было комфортно, если вспомнить какие великие музыканты выступали на этой сцене, то это ещё и почётно! Я рассчитывала на первое место, была уверена в своих силах. <...> Когда я готовилась к выступлению оказалось, что моей фамилии нет в списке. Я сначала разволновалась, но потом всё уладилось», — рассказала Лукерья Мишнёва.









На конкурсе был регламент — нужно было уложиться в 6 минут. Для этого Лукерье пришлось выучить новую пьесу за два месяца





Преподаватель Лукерьи, Татьяна Янковская, не сомневалась в своей ученице и призналась, что рассчитывала на высшую награду.





«Я рассчитывала на высшую награду, она [Лукерья Мишнёва] может сыграть очень хорошо, это уже опытный исполнитель, несмотря на такой юный возраст. Была сложность в том, что она играет с аккомпаниатором. А на конкурсе она увидела аккомпаниатора первый раз практически перед выступлением, а пьеса была очень ансамблевая, там нужно было быть очень чутким. Это был волнительный момент. Я думаю, что она бы ещё лучше сыграла, если бы были до выступления репетиции, или это был бы знакомый аккомпаниатор-пианист, с которым привычно играть», — отметила Татьяна Янковская, преподаватель Новосибирской специальной музыкальной школы.





Также преподаватель отметила, что теперь у победительницы есть возможность поехать в другую страну для стажировки.





«Она может претендовать на обмен студентами, это может быть Осака или Вена. То есть ребёнок может поехать постажироваться в другую страну, но я думаю, что она ещё пока что маленькая для этого. Но всё равно, может мама с ней поедет. Возможность позаниматься с теми педагогами — это хорошо, потому что школы исполнительские разные и интересно прикоснуться к другой культуре», — добавила Татьяна Янковская.





В октябре прошлого года ученица 11 класса Краснообской школы Варвара Козенёва заняла второе место в международном конкурсе «Ученые будущего» — она представила исследование препарата, который может восстанавливать костную ткань после механических повреждений.

