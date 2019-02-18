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Криминал

Осуждённого за мошенничество экс-чиновника Росреестра выпустили на свободу

Дмитрий Ламерт отбыл свой срок, пока шли следствие и суд

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Дмитрий Ламерт сидел в СИЗО с весны 2016 года

Фото: Прецедент ТВ / youtube.com

В Новосибирске из СИЗО вышел бывший заместитель руководителя областного управления Росреестра Дмитрий Ламерт, осуждённый за махинации с загородной землёй.

«Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда отпустила на свободу экс-заместителя главы регионального управления Росреестра 42-летнего Дмитрия Ламерта», — сообщает «КоммерсантЪ».

О возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Ламерта стало известно около трёх лет назад. «Установлено, что в 2013 году бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области внёс недостоверные сведения в кадастровые документы о находящемся в государственной собственности земельном участке в пригороде Новосибирска», — сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции прежде рассказывали, что чиновник дал одному из своих подчинённых ложные сведения о земельном участке в Новосибирском районе. Из-за этого Росреестр перевёл территорию сначала в категорию земель сельхозназначения, а потом — в категорию земель населённых пунктов.

Упомянутый в деле участок площадью 1,7 тысячи гектаров находится около города Оби и села Толмачёво. Как ранее сообщали в полиции, Дмитрий Ламерт передал эту землю сельскохозяйственному предприятию, руководитель которого планировал её продать. По данным полиции, Ламерт и директор компании хотели разделить вырученные от сделки деньги. Ущерб, нанесённый государству, полиция оценивала в 560 миллионов рублей.

Как передаёт «Коммерсантъ», в июне 2018 года Обской городской суд признал Дмитрия Ламерта виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к четырём годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Но осуждённый не согласился с приговором и попытался его обжаловать. В апелляционной жалобе Дмитрий Ламерт просил его полностью оправдать, так как считал обвинения против себя «надуманными и необоснованными».

Сейчас рассмотрение апелляции завершилось.

Как сообщил «Коммерсанту» прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Константин Бабенко, областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения. Но с учётом недавних изменений в законодательстве он пересчитал экс-чиновнику Росреестра срок, проведённый под стражей, из расчёта день в СИЗО за полтора дня колонии. Таким образом, оказалось, что своё наказание Дмитрий Ламерт уже отбыл.

«Бывший замглавы новосибирского Росреестра, находившийся в СИЗО с весны 2016 года, вернулся домой», — отмечает «КоммерсантЪ».

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Ольгам Хмелевская
Скриншот с канала Прецедент ТВ на youtube.com

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КОММЕНТАРИИ (9)Обсудить
18 фев 2019 в 23:30
+0 −2
Можно сейчас многое говорить об этом человеке, но он свое отсидел сполна и теперь чист перед законом. Не по УДО вышел, а весь срок наказания отбыл
18 фев 2019 в 23:27
+0 −1
Теперь со справкой можно не рассчитывать на хорошую работу. Вот стоит оступиться и на карьере можно ставить крест
18 фев 2019 в 23:24
+0 −1
Это кто такой? Я даже и не слышал ни о нем, ни о его делах, может не сильно освещали, а может и память подводит
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