Осуждённого за мошенничество экс-чиновника Росреестра выпустили на свободу

О возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Ламерта стало известно около трёх лет назад. «Установлено, что в 2013 году бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области внёс недостоверные сведения в кадастровые документы о находящемся в государственной собственности земельном участке в пригороде Новосибирска», — сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции прежде рассказывали, что чиновник дал одному из своих подчинённых ложные сведения о земельном участке в Новосибирском районе. Из-за этого Росреестр перевёл территорию сначала в категорию земель сельхозназначения, а потом — в категорию земель населённых пунктов.

Упомянутый в деле участок площадью 1,7 тысячи гектаров находится около города Оби и села Толмачёво. Как ранее сообщали в полиции, Дмитрий Ламерт передал эту землю сельскохозяйственному предприятию, руководитель которого планировал её продать. По данным полиции, Ламерт и директор компании хотели разделить вырученные от сделки деньги. Ущерб, нанесённый государству, полиция оценивала в 560 миллионов рублей.



Как передаёт «Коммерсантъ», в июне 2018 года Обской городской суд признал Дмитрия Ламерта виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к четырём годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Но осуждённый не согласился с приговором и попытался его обжаловать. В апелляционной жалобе Дмитрий Ламерт просил его полностью оправдать, так как считал обвинения против себя «надуманными и необоснованными».

