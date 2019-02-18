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Спорт

Отчаянная игра «Сибири» в сложном матче вошла в топ самых ярких событий недели в КХЛ

Новосибирцы героически отыграли 4 шайбы у «Нефтехимика», но сделали роковую ошибку в овертайме

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«Сибирь» уступила в овертайме соперникам из Нижнекамска

Фото: video.khl.ru

Континентальная хоккейная лига составила список самых ярких событий прошедшей недели — в топ вошла героическая игра новосибирского ХК «Сибирь» против нижнекамского «Нефтехимика».

В матче, состоявшемся в ночь на 15 февраля в Нижнекамске, «Сибирь» уступила сопернику со счётом 4:5. Четыре шайбы влетели в ворота новосибирской команды ещё в самом начале игры.

«"Нефтехимик" в первом периоде уничтожил гостей, поведя 4:0 на 17-й минуте. Дублем отметился 20-летний воспитанник [нижнекамского] клуба Арсен Хисамутдинов, ранее в КХЛ не забивавший. Ещё после третьей пропущенной шайбы был заменён вратарь ["Сибири"] Алексей Красиков. В общем, ситуация для команды Александра Андриевского сложилась почти безнадежная. Тем удивительнее то, что происходило на льду нижнекамской арены в дальнейшем. "Сибирь" отыгралась!» — отмечают в Континентальной хоккейной лиге.

Новосибирскому клубу удалось уравнять шансы, несмотря на то что ещё при счете 2:4 судьи отменили гол Егора Миловзорова. 

Исход матча решился в овертайме. Как напомнили в КХЛ, защитник «Сибири» Николай Демидов сделал рискованный пас. Шайба была перехвачена, и форвард нижнекамской команды Микаэль Руохомаа переиграл вратаря гостей Дэнни Тэйлора.

«Безнадёжный провал в начале, героические усилия по собственному спасению, остановка в шаге от чуда и роковая ошибка в последний момент», — описали игру «Сибири» в КХЛ.

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Ольга Хмелевская 
Скриншот видео
Видео video.khl.ru

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Ольга Хмелевская

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КОММЕНТАРИИ (2)Обсудить
18 фев 2019 в 21:13
+2 −0
Нефтехимик и Северсталь издревле наши соперники. Это наш барьер/уровень, если можно так сказать.
Алекс 54
18 фев 2019 в 21:15
+1 −0
Вся Сибирь-это отчаяние 😂
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