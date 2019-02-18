Отчаянная игра «Сибири» в сложном матче вошла в топ самых ярких событий недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига составила список самых ярких событий прошедшей недели — в топ вошла героическая игра новосибирского ХК «Сибирь» против нижнекамского «Нефтехимика».



В матче, состоявшемся в ночь на 15 февраля в Нижнекамске, «Сибирь» уступила сопернику со счётом 4:5. Четыре шайбы влетели в ворота новосибирской команды ещё в самом начале игры.



«"Нефтехимик" в первом периоде уничтожил гостей, поведя 4:0 на 17-й минуте. Дублем отметился 20-летний воспитанник [нижнекамского] клуба Арсен Хисамутдинов, ранее в КХЛ не забивавший. Ещё после третьей пропущенной шайбы был заменён вратарь ["Сибири"] Алексей Красиков. В общем, ситуация для команды Александра Андриевского сложилась почти безнадежная. Тем удивительнее то, что происходило на льду нижнекамской арены в дальнейшем. "Сибирь" отыгралась!» — отмечают в Континентальной хоккейной лиге.

