Отчаянная игра «Сибири» в сложном матче вошла в топ самых ярких событий недели в КХЛ

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«Сибирь» уступила в овертайме соперникам из Нижнекамска
Континентальная хоккейная лига составила список самых ярких событий прошедшей недели — в топ вошла героическая игра новосибирского ХК «Сибирь» против нижнекамского «Нефтехимика».
В матче, состоявшемся в ночь на 15 февраля в Нижнекамске, «Сибирь» уступила сопернику со счётом 4:5. Четыре шайбы влетели в ворота новосибирской команды ещё в самом начале игры.
«"Нефтехимик" в первом периоде уничтожил гостей, поведя 4:0 на 17-й минуте. Дублем отметился 20-летний воспитанник [нижнекамского] клуба Арсен Хисамутдинов, ранее в КХЛ не забивавший. Ещё после третьей пропущенной шайбы был заменён вратарь ["Сибири"] Алексей Красиков. В общем, ситуация для команды Александра Андриевского сложилась почти безнадежная. Тем удивительнее то, что происходило на льду нижнекамской арены в дальнейшем. "Сибирь" отыгралась!» — отмечают в Континентальной хоккейной лиге.
Новосибирскому клубу удалось уравнять шансы, несмотря на то что ещё при счете 2:4 судьи отменили гол Егора Миловзорова.
Исход матча решился в овертайме. Как напомнили в КХЛ, защитник «Сибири» Николай Демидов сделал рискованный пас. Шайба была перехвачена, и форвард нижнекамской команды Микаэль Руохомаа переиграл вратаря гостей Дэнни Тэйлора.
«Безнадёжный провал в начале, героические усилия по собственному спасению, остановка в шаге от чуда и роковая ошибка в последний момент», — описали игру «Сибири» в КХЛ.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео video.khl.ru
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