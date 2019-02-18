Курсанты военного училища устроили парковку у ворот детского сада

Машины занимают площадку у детского сада прямо на пешеходном переходе, а руководство сада утверждает, что паркуются тут в основном курсанты и сотрудники НВВКУ





В Новосибирске курсанты высшего военного командного училища устроили парковку на территории у детского сада «Берёзка» в Советском районе города.





Детский сад находится на улице Иванова, 44 через дорогу от КПП на въезде в училище.



Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского сада «Берёзка» Татьяна Ильенкова, курсанты и сотрудники училища оставляют машины на тропинках, ведущих к саду, и перекрывают пешеходный переход.





«Парковки у нас в принципе нет, они паркуют свои машины на газоне, ставят машины на въезде в детский сад. Да, там действительно паркуются в основном машины военного училища, при том некоторые стоят целыми сутками. И сейчас мы прекрасно понимаем, что, когда снег начнёт таять, на газоне начнется полное месиво. Более того, там прямо напротив находится пешеходный переход, и родители не могут им воспользоваться, потому что всё занято машинами. Мы пробовали разговаривать с этими людьми, кто паркуется, но нас никто не слышит. Мы отправили запрос в администрацию Советского района. Сотрудник, который будет заниматься нашей проблемой, сейчас в отпуске, но нам пообещали помочь», — пояснила Татьяна Ильенкова.





С Ильенковой согласны и родители воспитанников детского сада. Как рассказала жительница Советского района Ирина Евсикова, чей ребёнок ходит в «Берёзку», припаркованные машины мешают и родителям детей на автомобилях.





Автомобили бросают у ворот в детский сад





«Они мешают и проходу и когда подвозят детей, они там не должны стоять, у них есть своя стоянка на территории училища, видимо, места им там не хватает. Есть возможность решить эту проблему, но им, видимо, здесь удобно, поэтому они ухмыляются и говорят, что нет же знака, что нельзя машину ставить, поэтому ставят где хотят», — рассказала Ирина Евсикова.





В военном училище комментировать парковку у детсада в телефонном разговоре с корреспондентом НГС отказались, предложив направить письменный запрос по почте.





Как пояснил инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, автоинспекторы проверят нарушения правил парковки у детского сада на Иванова.





«Ранее в отдел ГИБДД обращений и заявлений от граждан не поступало», — пояснил Владислав Савченков. Но сейчас информацию передадут в пункт ДПС, который работает в этом районе. «Будет направлен экипаж. Все водители, которые нарушают правила дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности», — подчеркнул представитель городской ГИБДД.





Некоторые новосибирские семьи испытывают трудности с парковкой не только у детсадов, где занимаются их дети, но и у собственного дома. В течение месяца две семьи с детьми-инвалидами не могли ставить машины у дома на Тульской, 90 в Кировском районе — после жалобы одного из жильцов там пропал знак парковки для инвалидов.