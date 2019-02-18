И за картошкой, и покататься: KIA сделала просторный универсал для гонок по городу

«Кузов немножко другой, задняя часть другая. Комплектации, соответственно, другие, они там GT, больше на спорт направлены. Ну и дороже», — объясняет руководитель отдела продаж компании «Мегапарк» Евгений Калашников (официальный дилер KIA в Новосибирске).

Компания KIA сертифицировала и начала выпуск для российского рынка нового поколения универсала ProCeed. От обычного универсала Ceed модель отличается дизайном, увеличенной мощностью и улучшенным оснащением.

В экстерьере ProCeed акцент сделан на сильный скат задней части крыши и багажной двери — получился облик универсала-купе, такой кузов называется shooting brake. Увеличен угол наклона также и передних стоек. Задняя оптика соединена перемычкой и напоминает новые Porsche.

Автомобиль будет предлагаться в версиях GT Line и GT с бензиновыми турбомоторами 1,4 и 1,6 мощностью 140 и 200 л.с. Привод передний, коробка передач робот DCT. Объем багажника универсала 594 литра, в нем можно будет перевозить крупные и габаритные грузы. Старт продаж модели намечен на второй квартал 2019 года.

Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.