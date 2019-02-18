И за картошкой, и покататься: KIA сделала просторный универсал для гонок по городу

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Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
ProCeed — модель со спортивным уклоном
Компания KIA сертифицировала и начала выпуск для российского рынка нового поколения универсала ProCeed. От обычного универсала Ceed модель отличается дизайном, увеличенной мощностью и улучшенным оснащением.
«Кузов немножко другой, задняя часть другая. Комплектации, соответственно, другие, они там GT, больше на спорт направлены. Ну и дороже», — объясняет руководитель отдела продаж компании «Мегапарк» Евгений Калашников (официальный дилер KIA в Новосибирске).
В экстерьере ProCeed акцент сделан на сильный скат задней части крыши и багажной двери — получился облик универсала-купе, такой кузов называется shooting brake. Увеличен угол наклона также и передних стоек. Задняя оптика соединена перемычкой и напоминает новые Porsche.
Автомобиль будет предлагаться в версиях GT Line и GT с бензиновыми турбомоторами 1,4 и 1,6 мощностью 140 и 200 л.с. Привод передний, коробка передач робот DCT. Объем багажника универсала 594 литра, в нем можно будет перевозить крупные и габаритные грузы. Старт продаж модели намечен на второй квартал 2019 года.
Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.
Внимание! НГС приглашает новосибирцев с автомобилями старше 30 лет для проведения тест-драйва. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
Дмитрий Косенко
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