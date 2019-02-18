«Кровожадных мыслей не было»: епархия возобновит работу конного клуба под Новосибирском

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Конный клуб должен возобновить работу после получения лицензии в областном министерстве образования, сообщили в епархии
В Новосибирской области под угрозой закрытия оказался конный клуб Новосибирской епархии в селе Шилово. Сегодня, 18 февраля, в епархии пояснили, что скоро клуб вновь возобновит работу, а закрытие — временное.
«Деятельность клуба временно приостановлена. Проблема в том, что клуб действовал без официального разрешения министерства образования, без лицензии. Клуб никак не был зарегистрирован, тренер работала без педагогического образования. Все эти моменты сейчас будут устраняться, и в дальнейшем будет решаться вопрос, чтобы работу возобновить, но уже с юридическим статусом. Будет найдено помещение, куплена униформа, будут работать специально обученные люди. Чтобы работать с детьми, у нас пока недостаточно оснований. Кровожадных мыслей у епархии не было», — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирской епархии.
Как рассказала руководитель конного клуба Ирина Парпура, сейчас она занимается документальной работой, в том числе повышением квалификации.
«У нас резко дела начали налаживаться, поэтому сейчас занимаюсь всеми документами, чтобы все это было официально», — рассказала Парпура.
О закрытии конного клуба Новосибирской епархии, где занимаются жители села Шилово под Новосибирском, стало известно на прошлой неделе. Тогда руководитель клуба Ирина Парпура поделилась опасениями, что лошадей из клуба угрожают «отдать на мясо».
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Анастасия Нефёдова
Фото группы «Конно-спортивный клуб Новосибирской Епархии» / vk.com/club71691238
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