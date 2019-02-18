«Кровожадных мыслей не было»: епархия возобновит работу конного клуба под Новосибирском

В Новосибирской области под угрозой закрытия оказался конный клуб Новосибирской епархии в селе Шилово. Сегодня, 18 февраля, в епархии пояснили, что скоро клуб вновь возобновит работу, а закрытие — временное.



«Деятельность клуба временно приостановлена. Проблема в том, что клуб действовал без официального разрешения министерства образования, без лицензии. Клуб никак не был зарегистрирован, тренер работала без педагогического образования. Все эти моменты сейчас будут устраняться, и в дальнейшем будет решаться вопрос, чтобы работу возобновить, но уже с юридическим статусом. Будет найдено помещение, куплена униформа, будут работать специально обученные люди. Чтобы работать с детьми, у нас пока недостаточно оснований. Кровожадных мыслей у епархии не было», — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирской епархии.