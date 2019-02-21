проблема

Машины ставить некуда: жители «Родников» узнали, что застройщик соседнего дома купит у них парковки

Отдавать пустые места соседям они не хотят

Новый дом планируют построить на ограниченной забором территории
Новый дом планируют построить на ограниченной забором территории


Жители дома на улице Гребенщикова, 6/1 в Калининском районе Новосибирска узнали, что рядом с их домом планируется новое строительство — выяснилось, что застройщик планирует купить для своих жильцов часть их подземной парковки.


Согласно документам мэрии, компания «Платформа» (по данным «Контур.Фокус», аффилирована с СК «Вира-Строй») планирует построить жилой дом на улице Михаила Немыткина, 9/1. Участок для строительства находится между домами на улице Михаила Немыткина, 5 и Гребенщикова, 6/1.


Местные жители выступили против строительства нового дома. В частности, на публичные обсуждения вынесли просьбу застройщика увеличить число парковок в новом проекте с 40 до 90 мест — по сведениям жителей соседнего дома по улице Гребенщикова, он собирался компенсировать недостаток местами в их подземном паркинге.


«Считаю, что количество парковочных мест (90 запланированных) должно решаться в пределах отведенного земельного участка, а не за счёт чужих территорий. Сегодня они покупают парковку, завтра заселяют жителей, а потом продают её, и все эти 50 машин вынуждены будут парковаться в соседних дворах, ведь парковка — это частная собственность. Решение строительных проблем за счёт частной собственности — это незаконно!» — приводит мэрия отзыв Перестюк Г.Р.


«Я полагаю, что в этой подземной, а по факту надземной парковке есть мои деньги как участника ДДУ, а при таком раскладе дело принимает другой оборот, товарищи!» — заметил его сосед С.И. Курятов.


Пока никаких работ на участке не ведут
Пока никаких работ на участке не ведут


При этом ряд новосибирцев признали, что парковка пустует, и её могли бы использовать жители нового дома: «Так хоть не зря построена!» — написала в мэрию А.Б. Милосердова. Другой житель дома заметил, что свободные места там появились только из-за высокой стоимости аренды — 5 тысяч рублей в месяц за машино-место.


В результате компания «Платформа» отказалась от инициативы и попросила снять вопрос с обсуждения. В компании не объяснили планы выкупить уже существующую парковку соседнего дома. «Ведётся предпроектная проработка. Рассматриваются различные варианты освоения площадки, в том числе касающиеся конструктивных решений», — ответил на запрос корреспондента НГС директор застройщика Михаил Постников.


Во многих обращениях новосибирцы отмечают, что из-за самой парковки сейчас ведётся разбирательство в суде. На сайте суда Калининского района действительно есть дело, где ответчиком выступает компания «Строймонтаж» — застройщик дома на Гребенщикова, 6/1, в середине января суд назначил экспертизу.


На прошлой неделе городские власти перезонировали берег котлована на Юго-Западном жилмассиве в спортивную зону, несмотря на возражения активистов.

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