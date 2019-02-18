На слушания по застройке Новосибирска пришли десятки «урбанистов в тренировочных штанах»

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Молодые люди проявили нетипичный интерес к проблемам городской застройки — чаще сюда ходят общественники и горожане, которым небезразлично будущее облика города
Сегодня в администрации Октябрьского района Новосибирска прошли общественные слушания по изменениям в градостроительном зонировании городской территории. Сразу несколько вопросов вызвали бурные дискуссии, а среди участников слушаний оказались молодые люди в тренировочных костюмах.
Публичные слушания проводятся в Новосибирске регулярно — это необходимо для застройки городской земли. По существующему законодательству любой новый объект, который предполагается построить, должен соответствовать категории земельного участка. Категории эти определены Генеральным планом города, но время от времени в него вносятся изменения.
На сегодняшних слушаниях три эксперта дали своё заключение по 250 предложениям о новом зонировании участков. Значительная часть этих изменений носит рутинный характер, однако несколько точек на городской карте вызвали бурные споры.
Горячее обсуждение у участников слушаний вызвала стройка жилого комплекса «Расцветай на Маркса». Городские власти предложили провести перезонирование земельного участка, расположенного во дворах за домом на Немировича-Данченко, 169.
Один из экспертов, представитель Ассоциации строительных организаций Максим Федорченко констатировал, что изменение зонирования этой территории необходимо, чтобы «учесть интересы дольщиков» строительства, которое и так ведётся.
Много предложений поступило и по поводу застройки бывшей территории школьного стадиона на улице Блюхера. Здесь жители домов попросили закрепить за этим участком статус зелёной зоны и места для выгула собак. Однако эксперты эти предложения отвергли как «не соответствующие генеральному плану».
В ответ на опасения по поводу того, что стройка многоэтажного здания может угрожать пятиэтажке по соседству, эксперты заметили, что этот вопрос находится вне их компетенции — его надо решать при выдаче разрешения на строительство.
Ещё одной проблемной зоной на слушаниях стал пляж Академгородка, для которого мэрия предлагает определить зону, позволяющую возведение рекреационных объектов.
Активисты из Советского района города настаивали на том, чтобы оставить за этим участком статус территории, свободной от любого строительства.
Обсуждение было временами бурным, у некоторых участников слушаний микрофон приходилось забирать почти силой.
Необычным на сегодняшних слушаниях стало присутствие целой группы из нескольких десятков участников, которые явно приехали на мероприятие организованно, — они были одеты преимущественно в спортивную одежду. Остальные участники слушаний и общественники, по наблюдению корреспондента НГС, посматривали на них с некоторой опаской.
Выступавший на слушаниях в статусе обычного горожанина юрист Кирилл Кузнецов предположил, что молодые люди были наняты кем-то из строительных компаний, «чтобы имитировать явку». В своём Facebook Кузнецов назвал часть пришедших на слушания «урбанистами в тренировочных штанах».
«Я стоял рядом с ними, и они открыто обсуждали, что, дескать, "надо сразу тянуть руку, когда вон тот глава спросит про вопросы"», — говорит Кузнецов.
Впрочем, люди в спортивных костюмах на слушаниях так себя и не проявили, а после окончания мероприятий разошлись.
Общественные слушания проводятся не только по поводу изменений градостроительного зонирования. Так, в прошлом году именно после общественных слушаний было принято решение об объединении двух больниц в Советском районе.
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Стас Соколов
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