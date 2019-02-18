лопнилженауку: новосибирский физик лопнул воздушный шар и честно рассказал о радиации

Физик Евгений Штарклёв коротко рассказал, почему промышленные ускорители безопасны для человека





Научный сотрудник лаборатории промышленных ускорителей новосибирского Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Евгений Штарклёв снял видео для челленджа #лопнилженауку — в минутном видео он опроверг лженаучные стереотипы и рассказал о своей работе.





Первыми челлендж начали физики из Томска — накануне Дня науки Совет молодых ученых Томской области сделал вызов институтам своего города. Следом сотрудники Томского государственного университета бросили вызов новосибирскому ИЯФ.





«Сегодня мы будем опровергать лженаучный факт, гласящий, что продукция, обработанная на промышленном ускорителе электронов, становится радиоактивной. На самом деле продукция, обработанная на промышленном ускорителе электронов, не обладает достаточной радиацией, поскольку все промышленные ускорители имеют очень строгое ограничение на энергию электронного пучка не более 10 мегаэлектронов. При таких энергиях электроны взаимодействуют только с электронными оболочками атома и не могут достичь ядра, поскольку теряют свою энергию раньше», — рассказал на видео физик Евгений Штарклёв.









«У населения есть большая радиофобия. Мы решили снять такое видео, чтобы опровергнуть это. Наша лаборатория занимается стерилизацией медицинских изделий и лекарственного сырья на промышленных ускорителях. Мы хотели показать, что это работает давно и никакой опасной радиации там нет — никакой остаточной радиации нет, это безопасно», — пояснил Евгений Штарклёв в разговоре с корреспондентом НГС.





В финале видео Штарклёв передал вызов Новосибирскому государственному университету, Институту катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и Объединенному институту ядерных исследований в Дубне. По замыслу челленджа теперь они должны снять короткий ролик, где просто и доступно опровергнут какой-либо популярный лженаучный факт, в кадре надо лопнуть воздушный шар и опубликовать видео с хештегом #лопнилженауку.





В начале февраля, когда в Новосибирске стояли морозы, горожане присоединились к американскому челленджу и заморозили свои штаны.