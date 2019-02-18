А потом всё замёрзнет: после оттепели в Новосибирск придёт похолодание
В ближайшие два дня в городе ещё будет держаться плюсовая температура
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — ближе к концу недели в городе похолодает.
«У нас установились юго-западные воздушные потоки в атмосфере. Происходит перенос воздушных масс с юго-запада из районов Казахстана, Средней Азии, поэтому морозы слабеют. Если в четверг-пятницу у нас температуры по области ещё понижались до 14...20 [градусов] мороза, то сегодня утром минимально были от 4 до 11 мороза. Только по северо-западу области в Усть-Тарке — –16 градусов», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Вчера, напомнил Ренад Ягудин, в Новосибирске начались оттепели, температура поднималась до +2 градусов.
«Мы полагаем, что этот процесс будет развиваться и ближайшие трое суток, но будет происходить на фоне движения волновых возмущений, циклонических систем. Поэтому весьма вероятны осадки: снег, мокрый снег с гололёдными явлениями, местами метелями, порывистыми ветрами. И температурный фон достаточно комфортный: от 3–8 мороза до 13–15 градусов мороза. Дневные температуры — от +2 до –4 градусов», — сообщил Ягудин.
Тем не менее синоптики ждут некоторое понижение температуры в четверг, 21 февраля. Днём ожидается до
В Новосибирске, согласно Западно-Сибирскому Гидрометцентру, завтра днём, 19 февраля, будет от 0 до +2 градусов. В среду, 20 февраля, ожидается от –1 до +1 градуса, а в четверг, 21 февраля, — от –2 до –4 градусов.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой