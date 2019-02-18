А потом всё замёрзнет: после оттепели в Новосибирск придёт похолодание

В ближайшие два дня в городе ещё будет держаться плюсовая температура

Через несколько дней в Новосибирске станет холоднее





Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — ближе к концу недели в городе похолодает.





«У нас установились юго-западные воздушные потоки в атмосфере. Происходит перенос воздушных масс с юго-запада из районов Казахстана, Средней Азии, поэтому морозы слабеют. Если в четверг-пятницу у нас температуры по области ещё понижались до 14...20 [градусов] мороза, то сегодня утром минимально были от 4 до 11 мороза. Только по северо-западу области в Усть-Тарке — –16 градусов», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.







Вчера, напомнил Ренад Ягудин, в Новосибирске начались оттепели, температура поднималась до +2 градусов.







«Мы полагаем, что этот процесс будет развиваться и ближайшие трое суток, но будет происходить на фоне движения волновых возмущений, циклонических систем. Поэтому весьма вероятны осадки: снег, мокрый снег с гололёдными явлениями, местами метелями, порывистыми ветрами. И температурный фон достаточно комфортный: от 3–8 мороза до 13–15 градусов мороза. Дневные температуры — от +2 до –4 градусов», — сообщил Ягудин.





Тем не менее синоптики ждут некоторое понижение температуры в четверг, 21 февраля. Днём ожидается до 0…–5 градусов, а по западу области — до –10 градусов.







В Новосибирске, согласно Западно-Сибирскому Гидрометцентру, завтра днём, 19 февраля, будет от 0 до +2 градусов. В среду, 20 февраля, ожидается от –1 до +1 градуса, а в четверг, 21 февраля, — от –2 до –4 градусов.





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