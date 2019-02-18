18 февраля понедельник
СЕЙЧАС -1°С

Сейчас в Новосибирске

-1°

пасмурно Ощущается как -4

3 м/с , юго-вост.
742мм
93%
Подробнее
Пробки 6/10
usd 66.70
eur 75.25

Темы

СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 66.70
eur 75.25
Криминал

Бывшего начальника дзержинской полиции отправили в СИЗО

Александра Гращенкова подозревают в получении взятки

Поделиться

8 659
30 Обсудить

Все новости

Все новости

Суд поместил в СИЗО Александра Гращенкова (крайний слева) — сейчас он в статусе подозреваемого по уголовному делу

Фото: 54.мвд.рф

В Новосибирске суд поместил под стражу бывшего начальника отдела полиции № 5 «Дзержинский» Александра Гращенкова — его подозревают в получении взятки.

«Удовлетворено ходатайство следователя и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику отдела полиции № 5 "Дзержинский" УМВД РФ по городу Новосибирску Гращенкову А.А., подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления», — сообщили в Дзержинском районном суде Новосибирска.

Как рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Юлия Нуреева, об этой мере пресечения для Александра Гращенкова ходатайствовал Следственный комитет. 

В своём ходатайстве следователь объяснил, почему подозреваемому нельзя избрать более мягкую меру пресечения. «Суд эти основания проверил, согласился с ними и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей», — пояснила Юлия Нуреева.

По данным прокуратуры, Александра Гращенкова подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Ранее Гращенкова обвиняли также в превышении должностных полномочий и в «организации фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства». Но в итоге суд по ходатайству следователя прекратил уголовное дело и назначил Александру Гращенкову судебный штраф — 130 тысяч рублей. Тогда же Гращенкова уволили из полиции.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

взяткакоррупцияполиция

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (30)Обсудить
18 фев 2019 в 15:31
+29 −2
Нормально. Потом назначат начальником ГЖИ.
Худой
18 фев 2019 в 15:32
+21 −1
В дзержинском районе бери любого чинушу - не промахнешься. )
Костя
18 фев 2019 в 15:25
+7 −10
Горестно, что имя фамилия Феликса Эдмундовича запачкалась в такой новости
Комментировать

Последние новости

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей +7 923 157 00 00