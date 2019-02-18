Бывшего начальника дзержинской полиции отправили в СИЗО

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Суд поместил в СИЗО Александра Гращенкова (крайний слева) — сейчас он в статусе подозреваемого по уголовному делу
В Новосибирске суд поместил под стражу бывшего начальника отдела полиции
«Удовлетворено ходатайство следователя и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику отдела полиции
Как рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Юлия Нуреева, об этой мере пресечения для Александра Гращенкова ходатайствовал Следственный комитет.
В своём ходатайстве следователь объяснил, почему подозреваемому нельзя избрать более мягкую меру пресечения. «Суд эти основания проверил, согласился с ними и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей», — пояснила Юлия Нуреева.
По данным прокуратуры, Александра Гращенкова подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ).
Ранее Гращенкова обвиняли также в превышении должностных полномочий и в «организации фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства». Но в итоге суд по ходатайству следователя прекратил уголовное дело и назначил Александру Гращенкову судебный штраф — 130 тысяч рублей. Тогда же Гращенкова уволили из полиции.
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Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф
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