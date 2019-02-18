Бывшего начальника дзержинской полиции отправили в СИЗО

В Новосибирске суд поместил под стражу бывшего начальника отдела полиции № 5 «Дзержинский» Александра Гращенкова — его подозревают в получении взятки.

«Удовлетворено ходатайство следователя и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику отдела полиции № 5 "Дзержинский" УМВД РФ по городу Новосибирску Гращенкову А.А., подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления», — сообщили в Дзержинском районном суде Новосибирска.

Как рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Юлия Нуреева, об этой мере пресечения для Александра Гращенкова ходатайствовал Следственный комитет.