На «Площади Маркса» встали поезда — на перроне собралось несколько сотен человек

В вагоне одного из поездов стало плохо пассажиру

Поезда приостановили из-за того, что в вагоне скончался один из пассажиров





Сегодня днём, 18 февраля, на площади Маркса на 15 минут приостановили движение поездов — в одном из вагонов скончался пожилой пассажир.





Как сообщила в редакцию НГС читательница Марина, на станции метро «Площадь Маркса» временно перекрыли движение поездов из-за пассажира, которому стало плохо в вагоне.





«Движение встало. Состав отправили вместе с больным. Сознание потерял. Перекрыт полностью перрон, столько народу. Почему-то погнали состав мимо вместе с ним», — рассказала Марина.





На платформе собралось несколько сотен человек





В пресс-службе новосибирского метрополитена корреспонденту НГС подтвердили факт приостановки поездов.





«Объясняется это тем, что умер пассажир. Мужчина пожилой, в вагоне. Следственные органы проводят все необходимые действия.





В связи с этим произошла задержка, но сейчас уже график движения восстанавливается», — пояснили в пресс-службе метрополитена.





В воскресенье, 17 февраля, в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска во время любительского матча по хоккею скончался 55-летний мужчина.

