На «Площади Маркса» встали поезда — на перроне собралось несколько сотен человек

В вагоне одного из поездов стало плохо пассажиру

Поезда приостановили из-за того, что в вагоне скончался один из пассажиров
Поезда приостановили из-за того, что в вагоне скончался один из пассажиров


Сегодня днём, 18 февраля, на площади Маркса на 15 минут приостановили движение поездов — в одном из вагонов скончался пожилой пассажир.


Как сообщила в редакцию НГС читательница Марина, на станции метро «Площадь Маркса» временно перекрыли движение поездов из-за пассажира, которому стало плохо в вагоне. 


«Движение встало. Состав отправили вместе с больным. Сознание потерял. Перекрыт полностью перрон, столько народу. Почему-то погнали состав мимо вместе с ним», — рассказала Марина.


На платформе собралось несколько сотен человек
На платформе собралось несколько сотен человек


В пресс-службе новосибирского метрополитена корреспонденту НГС подтвердили факт приостановки поездов. 


«Объясняется это тем, что умер пассажир. Мужчина пожилой, в вагоне. Следственные органы проводят все необходимые действия. 


В связи с этим произошла задержка, но сейчас уже график движения восстанавливается», — пояснили в пресс-службе метрополитена.


В воскресенье, 17 февраля, в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска во время любительского матча по хоккею скончался 55-летний мужчина.

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