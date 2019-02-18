На «Площади Маркса» встали поезда — на перроне собралось несколько сотен человек
В вагоне одного из поездов стало плохо пассажиру
Сегодня днём, 18 февраля, на площади Маркса на 15 минут приостановили движение поездов — в одном из вагонов скончался пожилой пассажир.
Как сообщила в редакцию НГС читательница Марина, на станции метро «Площадь Маркса» временно перекрыли движение поездов из-за пассажира, которому стало плохо в вагоне.
«Движение встало. Состав отправили вместе с больным. Сознание потерял. Перекрыт полностью перрон, столько народу. Почему-то погнали состав мимо вместе с ним», — рассказала Марина.
В пресс-службе новосибирского метрополитена корреспонденту НГС подтвердили факт приостановки поездов.
«Объясняется это тем, что умер пассажир. Мужчина пожилой, в вагоне. Следственные органы проводят все необходимые действия.
В связи с этим произошла задержка, но сейчас уже график движения восстанавливается», — пояснили в пресс-службе метрополитена.
В воскресенье, 17 февраля, в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска во время любительского матча по хоккею скончался 55-летний мужчина.
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Дмитрий Здорников
Фото читательницы Марины