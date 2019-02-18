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Город

Двум семьям с детьми-инвалидами разрешили парковаться возле дома

Почти месяц им запрещали ставить машины у дома из-за жалоб соседей

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Знак убирали после жалобы одной из жительниц дома, но вернули после общедомового голосования

Фото: Александр Ощепков / НГС

У дома на улице Тульской, 90 в Кировском районе Новосибирска вновь появился знак парковки для инвалидов — его убирали после жалобы одной из жительниц дома, но вернули после общедомового голосования. Пока знака не было, семьям приходилось парковаться вдалеке и носить детей до дома на руках. 

В конце января житель дома и отец ребёнка-инвалида Роман Черепанов, рассказал, что знак парковки убрали 17 января

«Председателя заставили, на него кляузу написали в мэрию. <...> В основном [ребёнка] носит жена, я работаю допоздна. 

Иногда приходится нести 10 метров, иногда 100 метров. Если паркуешься за домом, нужно проходить через арку, а у ребёнка слабенький иммунитет, легко заболевает», — рассказывал Роман Черепанов.

Как сообщил корреспонденту НГС Роман Черепанов, сейчас знак парковки вернули — его установили неделю назад на старом месте, вблизи подъездов, где живут две семьи с детьми-инвалидами. 

На фото — Роман Черепанов с женой и сыном

Фото: предоставлено Романом Черепановым

«Нам очень приятно, что люди у нас не жестокие, хорошие люди в Новосибирске. 96% жильцов проголосовало за знак для инвалидов. Понятное дело, что он не только для нас, а для всех, у кого есть инвалидность. Теперь стало гораздо удобнее ребёнка носить, можно не волноваться за его слабое здоровье», — рассказал Черепанов.

В 2016 году инвалиды в Новосибирске массово получили штрафы за то, что припарковали автомобили на местах для инвалидов, — на их машинах не было знака, сообщающего об особенностях хозяина. А некоторые водители в Новосибирске постоянно занимают места для инвалидов.

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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено Романом Черепановым (2)

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парковкадети-инвалиды

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КОММЕНТАРИИ (26)Обсудить
18 фев 2019 в 16:11
+18 −5
Надо вообще, чтобы у каждого дома был знак - парковка для инвалидов!
Ребята, беда, может случиться с каждым!
В том числе, и с вашим ребёнком...
18 фев 2019 в 16:11
+5 −12
может если бы машина не воняла выхлопными газами под окнами кого-то из жильцов - они кляузы не писали бы. иначе представить трудно, чем может помешать этот знак и машина под ним
Соломон
18 фев 2019 в 16:27
+5 −10
У нас люди думают только о себе.
Знаете какое решение данного вопроса было бы абсолютно справедливым?
Огородить одно парковочное место для временной остановки, а не стоянки. Приехал загрузился/разгрузился. Ведь соседям тоже приходится что-то таскать тяжелое, а у некоторых больная спина/суставы. Стоять то не обязательно всегда рядом, можно подъехать перед посадкой больного пассажира.
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