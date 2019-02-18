Двум семьям с детьми-инвалидами разрешили парковаться возле дома

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Знак убирали после жалобы одной из жительниц дома, но вернули после общедомового голосования
У дома на улице Тульской, 90 в Кировском районе Новосибирска вновь появился знак парковки для инвалидов — его убирали после жалобы одной из жительниц дома, но вернули после общедомового голосования. Пока знака не было, семьям приходилось парковаться вдалеке и носить детей до дома на руках.
В конце января житель дома и отец ребёнка-инвалида Роман Черепанов, рассказал, что знак парковки убрали 17 января.
«Председателя заставили, на него кляузу написали в мэрию. <...> В основном [ребёнка] носит жена, я работаю допоздна.
Иногда приходится нести 10 метров, иногда 100 метров. Если паркуешься за домом, нужно проходить через арку, а у ребёнка слабенький иммунитет, легко заболевает», — рассказывал Роман Черепанов.
Как сообщил корреспонденту НГС Роман Черепанов, сейчас знак парковки вернули — его установили неделю назад на старом месте, вблизи подъездов, где живут две семьи с детьми-инвалидами.
«Нам очень приятно, что люди у нас не жестокие, хорошие люди в Новосибирске. 96% жильцов проголосовало за знак для инвалидов. Понятное дело, что он не только для нас, а для всех, у кого есть инвалидность. Теперь стало гораздо удобнее ребёнка носить, можно не волноваться за его слабое здоровье», — рассказал Черепанов.
В 2016 году инвалиды в Новосибирске массово получили штрафы за то, что припарковали автомобили на местах для инвалидов, — на их машинах не было знака, сообщающего об особенностях хозяина. А некоторые водители в Новосибирске постоянно занимают места для инвалидов.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено Романом Черепановым (2)
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Знаете какое решение данного вопроса было бы абсолютно справедливым?
Огородить одно парковочное место для временной остановки, а не стоянки. Приехал загрузился/разгрузился. Ведь соседям тоже приходится что-то таскать тяжелое, а у некоторых больная спина/суставы. Стоять то не обязательно всегда рядом, можно подъехать перед посадкой больного пассажира.