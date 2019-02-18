Двум семьям с детьми-инвалидами разрешили парковаться возле дома

У дома на улице Тульской, 90 в Кировском районе Новосибирска вновь появился знак парковки для инвалидов — его убирали после жалобы одной из жительниц дома, но вернули после общедомового голосования. Пока знака не было, семьям приходилось парковаться вдалеке и носить детей до дома на руках.

В конце января житель дома и отец ребёнка-инвалида Роман Черепанов, рассказал, что знак парковки убрали 17 января.

«Председателя заставили, на него кляузу написали в мэрию. <...> В основном [ребёнка] носит жена, я работаю допоздна.