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«Хоккеисты не ходят по поликлиникам»: друг умершего на льду игрока «Ударника» рассказал о ЧП

Андрей Горохов играл в хоккей с 15 лет — НГС сообщает подробности в режиме онлайн

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Андрей Горохов играл в хоккей с 15 лет
Андрей Горохов играл в хоккей с 15 лет


В воскресенье, 17 февраля, во время товарищеского хоккейного матча в Калининском районе Новосибирска скончался вратарь команды «Ударник» — 55-летний игрок скончался из-за проблем с сердцем на ледовой арене «Родник».


Как рассказал корреспонденту НГС друг погибшего хоккеиста Андрей Мисник, 55-летний вратарь Андрей Горохов стоял на коньках с 15 лет.


«Это был товарищеский матч между двумя командами. Собрались и решили сыграть. Должен был состояться матч НХЛ (Ночная хоккейная лига. — Прим.ред.), но он не состоялся по техническим причинам. <…> Просто люди решили покататься между собой. <…> Это был мой товарищ. С 15 лет Андрей играл в хоккей в команде "Авиатор" от завода № 401 вертолётного. Он во многих командах любительских играл. 40 лет на коньках, он 1963 года рождения», — рассказал корреспонденту НГС друг погибшего Андрей Мисник.


Близкий друг Андрея Горохова рассказал, что он страдал от серьёзного кардиологического заболевания
Близкий друг Андрея Горохова рассказал, что он страдал от серьёзного кардиологического заболевания


По его словам, врачи диагностировали у Андрея Горохова тяжёлое кардиологическое заболевание — кардиосклероз, которое и вызвало скоропостижную смерть. 



«Это не от физической нагрузки. Видимо, копилось годами. А хоккеисты никогда не ходят по поликлиникам. <…> У него осталась жена, три взрослые дочери и много внуков», — добавил Андрей Мисник.


У погибшего хоккеиста остались жена, три взрослых дочери и внуки
У погибшего хоккеиста остались жена, три взрослых дочери и внуки


Около года назад на стадионе Новосибирского государственного университета в Академгородке произошел похожий случай — во время спартакиады группы «РусГидро» умер один из легкоатлетов. Ему стало плохо прямо на дорожке, приехавшие врачи не сумели спасти 48-летнего спортсмена.


Друзья Андрея Горохова собирают деньги на его похороны в официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».


«Хоккеисты не ходят по поликлиникам»: друг умершего на льду игрока «Ударника» рассказал о ЧП


В ледовой арене «Родник» корреспонденту НГС сообщили, что во время хоккейных матчей на месте всегда дежурят штатный врач и экипаж скорой помощи.

«Вопрос о том, проходят ли игроки медкомиссию, не к нам. Мы просто предоставляем арену для проведения игр», — пояснили корреспонденту НГС в администрации ледовой арены «Родник».


ХК «Ударник» — это любительская команда, выступающая в Ночной хоккейной лиге (НХЛ) и Лиге любительского хоккея в Новосибирске (ЛЛХН). Команда впервые выступила в любительском турнире в 2017 году. 


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