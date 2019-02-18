«Хоккеисты не ходят по поликлиникам»: друг умершего на льду игрока «Ударника» рассказал о ЧП
Андрей Горохов играл в хоккей с 15 лет — НГС сообщает подробности в режиме онлайн
В воскресенье, 17 февраля, во время товарищеского хоккейного матча в Калининском районе Новосибирска скончался вратарь команды «Ударник» — 55-летний игрок скончался из-за проблем с сердцем на ледовой арене «Родник».
Как рассказал корреспонденту НГС друг погибшего хоккеиста Андрей Мисник, 55-летний вратарь Андрей Горохов стоял на коньках с 15 лет.
«Это был товарищеский матч между двумя командами. Собрались и решили сыграть. Должен был состояться матч НХЛ (Ночная хоккейная лига. — Прим.ред.), но он не состоялся по техническим причинам. <…> Просто люди решили покататься между собой. <…> Это был мой товарищ. С 15 лет Андрей играл в хоккей в команде "Авиатор" от завода
По его словам, врачи диагностировали у Андрея Горохова тяжёлое кардиологическое заболевание — кардиосклероз, которое и вызвало скоропостижную смерть.
«Это не от физической нагрузки. Видимо, копилось годами. А хоккеисты никогда не ходят по поликлиникам. <…> У него осталась жена, три взрослые дочери и много внуков», — добавил Андрей Мисник.
Около года назад на стадионе Новосибирского государственного университета в Академгородке произошел похожий случай — во время спартакиады группы «РусГидро» умер один из легкоатлетов. Ему стало плохо прямо на дорожке, приехавшие врачи не сумели спасти 48-летнего спортсмена.
Друзья Андрея Горохова собирают деньги на его похороны в официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».
В ледовой арене «Родник» корреспонденту НГС сообщили, что во время хоккейных матчей на месте всегда дежурят штатный врач и экипаж скорой помощи.
«Вопрос о том, проходят ли игроки медкомиссию, не к нам. Мы просто предоставляем арену для проведения игр», — пояснили корреспонденту НГС в администрации ледовой арены «Родник».
ХК «Ударник» — это любительская команда, выступающая в Ночной хоккейной лиге (НХЛ) и Лиге любительского хоккея в Новосибирске (ЛЛХН). Команда впервые выступила в любительском турнире в 2017 году.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/llhn2013, главное фото - официальная группа ХК «Ударник» https://vk.com/xk_udarnik