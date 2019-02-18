На улицах начали торговать ветками, на которых появляются фиолетовые цветы

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Букет можно купить возле станции метро «Заельцовская»
В Новосибирске начали торговать ветками багульника — купить букет можно у уличных торговцев.
Корреспонденты НГС заметили торговлю багульником возле станции метро «Заельцовская». Вязанка с нераспустившимися ветками стоит 50 рублей.
Багульником традиционно начинают торговать в Новосибирске во второй половине февраля — перед 8 Марта его привозят из Хакасии и Горного Алтая.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой
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