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Весна

На улицах начали торговать ветками, на которых появляются фиолетовые цветы

Срезанные ветки нужно поставить в воду — через 10 дней они расцветут

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Букет можно купить возле станции метро «Заельцовская»

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске начали торговать ветками багульника — купить букет можно у уличных торговцев.

Корреспонденты НГС заметили торговлю багульником возле станции метро «Заельцовская». Вязанка с нераспустившимися ветками стоит 50 рублей.

Багульником традиционно начинают торговать в Новосибирске во второй половине февраля — перед 8 Марта его привозят из Хакасии и Горного Алтая.

Если дома поставить ветки багульника в воду, то через 10–15 дней они начнут цвести

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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Елена Громкова

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КОММЕНТАРИИ (11)Обсудить
18 фев 2019 в 14:18
+3 −4
Не видела раньше, чтобы багульником торговали.
18 фев 2019 в 14:29
+6 −0
заголовок огонь.)
18 фев 2019 в 14:36
+3 −0
Налицо незаконная вырубка...прокуратуре стоит заняться браконьерами!
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