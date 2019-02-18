Женщина выпала с 26-го этажа в Октябрьском районе
Очевидцы сразу вызвали скорую помощь
Утром 18 февраля в Октябрьском районе Новосибирска с 26-го этажа выпала 29-летняя женщина.
Инцидент произошёл около 9:00 в доме
«Спускаясь по пожарной лестнице, я услышала крик мужчины и сильный шлепок. Вышла и увидела, что стоит мужчина и девушка рядом лежит. <...>. Я сразу скорую вызвала. Потом муж её подошёл, он ребёнка в сад отводил. Пришёл охранник — накрыли покрывалом и ждали скорую. Приехал реанимобиль, и врачи констатировали смерть», — рассказала корреспонденту НГС очевидица происшествия, пожелавшая остаться анонимной.
В Следственном комитете информацию о происшествии подтвердили.
«По факту падения 29-летней жительницы Новосибирска с 26-го этажа дома на улице Вилюйской проводится уголовно-процессуальная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили корреспонденту НГС в следственном управлении СК РФ по НСО.
Сейчас следователи выясняют все причины происшествия.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова из архива НГС