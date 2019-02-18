Женщина выпала с 26-го этажа в Октябрьском районе

«Спускаясь по пожарной лестнице, я услышала крик мужчины и сильный шлепок. Вышла и увидела, что стоит мужчина и девушка рядом лежит. <...>. Я сразу скорую вызвала. Потом муж её подошёл, он ребёнка в сад отводил. Пришёл охранник — накрыли покрывалом и ждали скорую. Приехал реанимобиль, и врачи констатировали смерть», — рассказала корреспонденту НГС очевидица происшествия, пожелавшая остаться анонимной.

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Александр Сильченко

Фото Александра Ощепкова из архива НГС

