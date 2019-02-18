На самых загруженных станциях метро поставят 15 новых металлодетекторов

Как пояснили корреспонденту НГС в новосибирском метрополитене, на «Площади Маркса» поставят 9 металлодетекторов, а остальные шесть — на площади Ленина.

Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, новосибирский метрополитен закупит 15 новых металлодетекторов. Максимальная цена контракта 4,2 миллиона рублей. Первые 5 металлодетекторов должны доставить уже к середине апреля. Ещё 5 привезут в середине мая, а оставшиеся — в августе.

«Металлодетекторов появится больше — 5 [с одной стороны] и 4 [с другой]. Первое, что нужно иметь в виду, в метрополитене есть план развития, согласно ему должна произойти замена. Новые металлодетекторы другие — их главное отличие от старых — то, что они могут находиться близко друг к другу. Старые должны были находиться на расстоянии минимум метр друг от друга.

Поэтому вы могли наблюдать ленточки, столы. Сейчас этого на Маркса не будет. Новые детекторы будут стоять уступом и, соответственно, поток будет регулироваться иначе», — пояснили в метро.

Обе станции, где появятся новые рамки, относятся к самым загруженным. По данным за 2015 год, «Площадь Маркса» была первой по суточному пассажиропотоку, а «Площадь Ленина» — третьей (более новых данных метрополитен не публиковал. — Прим. ред.).

В метро пояснили, что старые металлодетекторы перенесут на другие станции метро. «У них уже срок солидный, но они ещё могут служить. Поэтому их никуда утилизировать не будут, они ещё послужат на других станциях с меньшим пассажиропотоком», — рассказали в метро.