На самых загруженных станциях метро поставят 15 новых металлодетекторов

Мы обновили НГС
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
В метро обещают, что с новыми рамками службы безопасности будут по-новому регулировать пассажиропоток
На двух станциях новосибирского метро станет больше металлодетекторов.
Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, новосибирский метрополитен закупит 15 новых металлодетекторов. Максимальная цена контракта 4,2 миллиона рублей. Первые 5 металлодетекторов должны доставить уже к середине апреля. Ещё 5 привезут в середине мая, а оставшиеся — в августе.
Как пояснили корреспонденту НГС в новосибирском метрополитене, на «Площади Маркса» поставят 9 металлодетекторов, а остальные шесть — на площади Ленина.
«Металлодетекторов появится больше — 5 [с одной стороны] и 4 [с другой]. Первое, что нужно иметь в виду, в метрополитене есть план развития, согласно ему должна произойти замена. Новые металлодетекторы другие — их главное отличие от старых — то, что они могут находиться близко друг к другу. Старые должны были находиться на расстоянии минимум метр друг от друга.
Поэтому вы могли наблюдать ленточки, столы. Сейчас этого на Маркса не будет. Новые детекторы будут стоять уступом и, соответственно, поток будет регулироваться иначе», — пояснили в метро.
Обе станции, где появятся новые рамки, относятся к самым загруженным. По данным за 2015 год, «Площадь Маркса» была первой по суточному пассажиропотоку, а «Площадь Ленина» — третьей (более новых данных метрополитен не публиковал. — Прим. ред.).
В метро пояснили, что старые металлодетекторы перенесут на другие станции метро. «У них уже срок солидный, но они ещё могут служить. Поэтому их никуда утилизировать не будут, они ещё послужат на других станциях с меньшим пассажиропотоком», — рассказали в метро.
В начале января стало известно, что в новосибирском метро за 2018 год проехали на 2,7 миллиона пассажиров больше, чем годом ранее. В 2017 году руководство новосибирского метро раскрыло траты предприятия и заявило, что подземке не хватает денег на безопасность и новые вагоны.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей +7 923 157 00 00
в Европе в метро нет никаких рамок
На 160 млн, которые тратятся на всё это в год, можно 2 состава новых купить!