Видео с ленивцами из Новосибирского зоопарка ускорили в два раза. Они всё равно медленные

Если наблюдать за ленивцами вживую, можно заснуть

Ленивцы тоже не отличаются быстрыми движениями даже на ускоренном видео
Ленивцы тоже не отличаются быстрыми движениями даже на ускоренном видео


Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Нина Курбаткина опубликовала на своём YouТube-канале ускоренный ролик с парой ленивцев. Несмотря на увеличенную скорость произведения видео, звери по-прежнему двигаются очень медленно.


«Заснуть можно, пока я их снимала — интересно было, но это же так долго. Я их ускорила в два раза», — рассказала корреспонденту НГС Нина Курбаткина.


Нина Курбаткина снимала ленивцев 16 февраля — в итоге длина ролика составил около двух минут.



Тем не менее, скорость ленивцев на видео после обработки выросла незначительно. Для сравнения публикуем другой ролик Нины Курбаткиной, на котором показана настоящая скорость ленивцев.



На прошлой неделе другая постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова опубликовала ролик из неспешной жизни пингвинов. Они тоже никуда не торопились, но двигались быстрее, чем ленивцы.

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