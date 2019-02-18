Десятка лучших: полный список новосибирцев, которые поедут на Универсиаду в Красноярск

Новосибирскую область будут представлять восемь спортсменов, тренер и судья

В декабре во время эстафеты огня Универсиады бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Алёна Заварзина спустила факел по склону на Горской 
В декабре во время эстафеты огня Универсиады бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Алёна Заварзина спустила факел по склону на Горской 


Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области огласило полный список новосибирских спортсменов, которые примут участие в зимней Универсиаде в Красноярске, — регион на соревнованиях представят 10 спортсменов.


В список вошли лыжник Андрей Собакарёв, три сноубордиста — Даниил Дильман, Мария Васильцова и Юлия Лаптева, четыре игрока в хоккей с мячом — Егор Дарковский, Денис Петров, Сергей Ган, Степан Васюкович (он пока числится запасным. — Прим. ред.). Также на Универсиаду поедут тренер сборной России по хоккею с мячом Николай Коновалов и линейный судья Софья Амосова, которая будет судить игры мужского турнира Универсиады по хоккею с мячом.


Год назад Даниил Дильман и Мария Васильцова вошли в команду атлетов из России на Олимпиаде в Пхёнчхане, но тогда оба сноубордиста остались без медалей — Даниил Дильман выбыл после 1/8 финала, а Мария Васильцова упала в четвертьфинале


В конце января лыжник Андрей Собакарёв занял первое место в масс-старте на 30 километров классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров. В 2017 году Олимпийский комитет России также включал новосибирца в список кандидатов в национальную сборную.


Первая в России зимняя Универсиада пройдёт 2–12 марта 2019 года в Красноярске. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. 


Перед соревнованиями огонь Универсиады пронесли по крупным российским городам — в Новосибирске эстафета проходила в декабре прошлого года

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