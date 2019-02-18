В Новосибирске нашли дом, в котором цены квартир отличаются в 17 раз

Но и самая дешёвая квартира в доме обойдётся почти в 6 миллионов

Квартиру за 100 миллионов продают с итальянской мебелью





Эксперты N1.RU проверили разницу между самыми дорогими и самыми дешёвыми квартирами в одних и тех же престижных домах Новосибирска — разница между стоимостью квадрата в них более 100%, а стоимостью квартиры в целом — более 1000%.







Терраса оборудована зоной барбекю и шезлонгами, летом здесь даже устанавливают бассейн





Все дома с наибольшей разницей в стоимости находятся либо в центре Новосибирска, либо в Академгородке, отмечают в N1.RU. Дом с максимальным разрывом в цене жилья — это жилой дом на Ядринцевской, 18. Самую дорогую квартиру здесь продают за 100 миллионов рублей — это 6-комнатная двухуровневая квартира на 14-м и 15-м этажах дома площадью 320 кв. м с террасой площадью 135 кв. м, где, по описанию, летом устанавливают бассейн. Пол в квартире, подчёркивают в объявлении, отделан паркетом, мрамором и ониксом.







«Второй этаж разделен на зоны — детская часть, состоящая из трех спален, игровой комнаты, ванной комнаты, кладовой. Взрослая часть — отдельное крыло, в котором находятся две гардеробные комнаты, ванная с окном и спальня», — описывает вариант продавец.







Самая дешёвая квартира в том же доме выглядит гораздо аскетичнее





Самая дешёвая квартира в этом же доме выставлена по среднерыночной цене в 5,9 миллиона рублей. Это «однёшка» площадью 47 квадратов на 12-м этаже с видом на оперный театр.







Немного меньше разница в стоимости между квартирами в жилом комплексе «Солярис» на улице Романова, 39, в квартале от дома на Ядринцевской. Здесь разница в стоимости вариантов достигает 976%: самую дорогую квартиру продают за 85 миллионов рублей, а самую дешёвую — за 7,9 миллиона. На третьем месте дом на улице Дуси Ковальчук, 270/3: здесь разница между вариантами составила 659%.







Замыкает рейтинг жилой дом «Эдельвейс» на улице Российской, 8. Самая дорогая квартира в нём продавалась за 35 миллионов рублей (объявление к моменту публикации помещено в архив), а самая дешёвая — за 4,8 миллиона, разница — 629%.







«Покупателям средней руки стоит иметь в виду, что соседи из элитных квартир хотят более высокий уровень услуг управляющей компании и готовы за них платить», — предупреждает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.







В декабре эксперты N1.RU вычислили улицы с самыми дорогими квартирами — лидером оказался Академгородок.