В Новосибирске нашли дом, в котором цены квартир отличаются в 17 раз

Но и самая дешёвая квартира в доме обойдётся почти в 6 миллионов

Квартиру за 100 миллионов продают с итальянской мебелью
Квартиру за 100 миллионов продают с итальянской мебелью


Эксперты N1.RU проверили разницу между самыми дорогими и самыми дешёвыми квартирами в одних и тех же престижных домах Новосибирска — разница между стоимостью квадрата в них более 100%, а стоимостью квартиры в целом — более 1000%.


Терраса оборудована зоной барбекю и шезлонгами, летом здесь даже устанавливают бассейн
Терраса оборудована зоной барбекю и шезлонгами, летом здесь даже устанавливают бассейн


Все дома с наибольшей разницей в стоимости находятся либо в центре Новосибирска, либо в Академгородке, отмечают в N1.RU. Дом с максимальным разрывом в цене жилья — это жилой дом на Ядринцевской, 18. Самую дорогую квартиру здесь продают за 100 миллионов рублей — это 6-комнатная двухуровневая квартира на 14-м и 15-м этажах дома площадью 320 кв. м с террасой площадью 135 кв. м, где, по описанию, летом устанавливают бассейн. Пол в квартире, подчёркивают в объявлении, отделан паркетом, мрамором и ониксом.


«Второй этаж разделен на зоны — детская часть, состоящая из трех спален, игровой комнаты, ванной комнаты, кладовой. Взрослая часть — отдельное крыло, в котором находятся две гардеробные комнаты, ванная с окном и спальня», — описывает вариант продавец.


Самая дешёвая квартира в том же доме выглядит гораздо аскетичнее
Самая дешёвая квартира в том же доме выглядит гораздо аскетичнее


Самая дешёвая квартира в этом же доме выставлена по среднерыночной цене в 5,9 миллиона рублей. Это «однёшка» площадью 47 квадратов на 12-м этаже с видом на оперный театр.


Немного меньше разница в стоимости между квартирами в жилом комплексе «Солярис» на улице Романова, 39, в квартале от дома на Ядринцевской. Здесь разница в стоимости вариантов достигает 976%: самую дорогую квартиру продают за 85 миллионов рублей, а самую дешёвую — за 7,9 миллиона. На третьем месте дом на улице Дуси Ковальчук, 270/3: здесь разница между вариантами составила 659%.


Замыкает рейтинг жилой дом «Эдельвейс» на улице Российской, 8. Самая дорогая квартира в нём продавалась за 35 миллионов рублей (объявление к моменту публикации помещено в архив), а самая дешёвая — за 4,8 миллиона, разница — 629%.


«Покупателям средней руки стоит иметь в виду, что соседи из элитных квартир хотят более высокий уровень услуг управляющей компании и готовы за них платить», — предупреждает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


В декабре эксперты N1.RU вычислили улицы с самыми дорогими квартирами — лидером оказался Академгородок.

Прочтений: 4882

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено