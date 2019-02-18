«Потому что две смены»: к престижной школе пристроят новый корпус за полмиллиарда

В прошлом году запись в первые классы этой школы закончилась за одну неделю

На строительство власти планируют потратить почти 450 миллионов рублей
На строительство власти планируют потратить почти 450 миллионов рублей


У лицея № 130 в Советском районе Новосибирска появится новый корпус для младшеклассников — в нём будет бассейн и несколько лабораторий. На его строительство власти планируют потратить почти 450 миллионов рублей.


Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок 15 февраля, департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска заказывает комплекс работ по строительству корпуса школы младших классов с бассейном и лабораториями для лицея № 130 имени академика М.А. Лаврентьева.


Аукцион запланирован на 11 марта. Максимальная цена контракта — 447 миллионов рублей. Деньги будут выделены из бюджета Новосибирска, которому субсидиями поможет областной бюджет.


Как сообщил корреспонденту НГС директор лицея Сергей Сопочкин, идея строительства пристройки к лицею появилась несколько десятилетий назад. 


«В соответствии с поручением губернатора объявлен конкурс на определение подрядной организации [для] строительства пристройки к лицею № 130. По разным основаниям: потому что школа работает в две смены, потому что у нас есть под этот корпус проект "школа-лаборатория", потому что появилась концепция "Академгородок 2.0"», — объяснил Сопочкин.


Директор лицея уточнил, что новый корпус планируется построить на 525 мест, кроме того, в нём будут находиться бассейн и несколько разных лабораторий. 


В прошлом году лицей № 130 оказался среди трёх новосибирских школ, которые прекратили принимать заявления о зачислении в первые классы после первой недели набора. Лицей неоднократно попадал во всероссийские рейтинги лучших школ страны. 


В Академгородке есть ещё одна переполненная школа — гимназия № 3, но в ноябре прошлого года новосибирские власти отказались от строительства нового здания для неё. Гимназия рассчитана на 560 учеников, но в ней учится 1140 человек. Новый корпус для школы в «приоритетный список мероприятий» не попал. В середине марта 2018 года корреспондент НГС побывал в переполненном здании гимназии № 3 — уроки там проводят в столовой, а на физкультуре читают лекции в коридоре.

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