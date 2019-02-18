«Потому что две смены»: к престижной школе пристроят новый корпус за полмиллиарда
В прошлом году запись в первые классы этой школы закончилась за одну неделю
У лицея
Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок 15 февраля, департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска заказывает комплекс работ по строительству корпуса школы младших классов с бассейном и лабораториями для лицея
Аукцион запланирован на 11 марта. Максимальная цена контракта — 447 миллионов рублей. Деньги будут выделены из бюджета Новосибирска, которому субсидиями поможет областной бюджет.
Как сообщил корреспонденту НГС директор лицея Сергей Сопочкин, идея строительства пристройки к лицею появилась несколько десятилетий назад.
«В соответствии с поручением губернатора объявлен конкурс на определение подрядной организации [для] строительства пристройки к лицею
Директор лицея уточнил, что новый корпус планируется построить на 525 мест, кроме того, в нём будут находиться бассейн и несколько разных лабораторий.
В прошлом году лицей
В Академгородке есть ещё одна переполненная школа — гимназия
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова