«Потому что две смены»: к престижной школе пристроят новый корпус за полмиллиарда

В прошлом году запись в первые классы этой школы закончилась за одну неделю

На строительство власти планируют потратить почти 450 миллионов рублей





У лицея № 130 в Советском районе Новосибирска появится новый корпус для младшеклассников — в нём будет бассейн и несколько лабораторий. На его строительство власти планируют потратить почти 450 миллионов рублей.





Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок 15 февраля, департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска заказывает комплекс работ по строительству корпуса школы младших классов с бассейном и лабораториями для лицея № 130 имени академика М.А. Лаврентьева.





Аукцион запланирован на 11 марта. Максимальная цена контракта — 447 миллионов рублей. Деньги будут выделены из бюджета Новосибирска, которому субсидиями поможет областной бюджет.







Как сообщил корреспонденту НГС директор лицея Сергей Сопочкин, идея строительства пристройки к лицею появилась несколько десятилетий назад.





«В соответствии с поручением губернатора объявлен конкурс на определение подрядной организации [для] строительства пристройки к лицею № 130 . По разным основаниям: потому что школа работает в две смены, потому что у нас есть под этот корпус проект "школа-лаборатория", потому что появилась концепция "Академгородок 2.0"», — объяснил Сопочкин.





Директор лицея уточнил, что новый корпус планируется построить на 525 мест, кроме того, в нём будут находиться бассейн и несколько разных лабораторий.





В прошлом году лицей № 130 оказался среди трёх новосибирских школ, которые прекратили принимать заявления о зачислении в первые классы после первой недели набора. Лицей неоднократно попадал во всероссийские рейтинги лучших школ страны.



