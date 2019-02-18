Хоккеист умер во время матча на ледовой арене

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55-летний мужчина упал замертво на 10-й минуте первого периода
В воскресенье, 17 февраля, в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска во время любительского матча по хоккею скончался 55-летний мужчина.
Информацию о происшествии в редакцию НГС сообщил очевидец, рассказавший, что скончавшийся спортсмен играл на позиции вратаря.
«Стало плохо во время игры. Примерно на 10-й минуте первого периода он упал замертво. Местные врачи оказывали первую медицинскую помощь, но в сознание вратарь не приходил. Через 20 минут приехала реанимация», — сообщил в редакцию НГС очевидец, пожелавший остаться анонимным.
Информацию о происшествии корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
«Сейчас проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято уголовно-процессуальное решение», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
Около года назад на стадионе Новосибирского государственного университета в Академгородке произошел похожий случай - во время спартакиады группы «РусГидро» умер один из легкоатлетов. Ему стало плохо прямо на дорожке, приехавшие врачи не сумели спасти 48-летнего спортсмена.
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Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео предоставлено очевидцем
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