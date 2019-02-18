Хоккеист умер во время матча на ледовой арене

В воскресенье, 17 февраля, в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска во время любительского матча по хоккею скончался 55-летний мужчина.

Информацию о происшествии в редакцию НГС сообщил очевидец, рассказавший, что скончавшийся спортсмен играл на позиции вратаря.

«Стало плохо во время игры. Примерно на 10-й минуте первого периода он упал замертво. Местные врачи оказывали первую медицинскую помощь, но в сознание вратарь не приходил. Через 20 минут приехала реанимация», — сообщил в редакцию НГС очевидец, пожелавший остаться анонимным.