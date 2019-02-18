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Происшествия

Хоккеист умер во время матча на ледовой арене

Машина скорой помощи выехала прямо на лёд, но спасти игрока не удалось

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55-летний мужчина упал замертво на 10-й минуте первого периода

Фото: читатель НГС

В воскресенье, 17 февраля, в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска во время любительского матча по хоккею скончался 55-летний мужчина.

Информацию о происшествии в редакцию НГС сообщил очевидец, рассказавший, что скончавшийся спортсмен играл на позиции вратаря.

«Стало плохо во время игры. Примерно на 10-й минуте первого периода он упал замертво. Местные врачи оказывали первую медицинскую помощь, но в сознание вратарь не приходил. Через 20 минут приехала реанимация», — сообщил в редакцию НГС очевидец, пожелавший остаться анонимным.

Информацию о происшествии корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

«Сейчас проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято уголовно-процессуальное решение», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.

Около года назад на стадионе Новосибирского государственного университета в Академгородке произошел похожий случай - во время спартакиады группы «РусГидро» умер один из легкоатлетов. Ему стало плохо прямо на дорожке, приехавшие врачи не сумели спасти 48-летнего спортсмена.

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Александр Сильченко
Скриншот видео 
Видео предоставлено очевидцем

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ТЕКСТ

Александр Сильченко

ТЕГИ

хоккейумер на льду

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КОММЕНТАРИИ (59)Обсудить
Телезритель
18 фев 2019 в 11:09
+52 −9
Странно, а по телевизору утверждают, что еще есть здоровье чтобы работать до 65 лет.кому верить?
18 фев 2019 в 11:27
+38 −7
С этой ****** пенсионной реформой большинство мужиков помрет на работе. Так что начинайте привыкать к подобным картинкам.
18 фев 2019 в 11:10
+19 −15
Соболезную. В 55 лет надо заниматься не спортом, а поддерживающей форму физкультурой.
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