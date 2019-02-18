Уволенный глава Дзержинского района стал начальником ГЖИ

Мы обновили НГС
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Сегодня, 18 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении нового начальника Государственной жилищной инспекции.
Инспекцию возглавил Александр Полищук — год назад его уволили с должности главы Дзержинского района.
«Прямо с сегодняшнего дня я попросил бы, чтобы жилищная инспекция более жестко походила к содержанию жилищных территорий и кровель зданий», — попросил губернатор.
Прошлый начальник ГЖИ Евгений Пономарёв в июне прошлого года попал под проверку следователей. Тогда доследственная проверка началась по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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Анна Богданова, Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-центром мэрии Новосибирска
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