Уволенный глава Дзержинского района стал начальником ГЖИ

Сегодня, 18 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении нового начальника Государственной жилищной инспекции.

Инспекцию возглавил Александр Полищук — год назад его уволили с должности главы Дзержинского района.

«Прямо с сегодняшнего дня я попросил бы, чтобы жилищная инспекция более жестко походила к содержанию жилищных территорий и кровель зданий», — попросил губернатор.

Прошлый начальник ГЖИ Евгений Пономарёв в июне прошлого года попал под проверку следователей. Тогда доследственная проверка началась по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).