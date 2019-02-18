Новосибирцы заметили неудобные дорожные знаки посреди тротуара на Красном проспекте

Мы обновили НГС
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Знак автобусной остановки установили посреди тротуара на остановке «Кропоткина»
В Новосибирске на Красном проспекте у остановки «Улица Кропоткина» посреди тротуара горожане заметили знак автобусной остановки.
На неудобный знак обратил внимание краевед Константин Голодяев.
«Это остановка "Кропоткина", со стороны "Ройял Парк", <...> не знаю, когда он тут появился. Еще есть второй такой знак рядом с областной администрацией, на перекрёстке Свердлова и Красного проспекта, он стоит уже давно», — рассказал корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать причину такой установки знаков.
Недавно на перекрёстке улиц Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе сломанный светофор примотали проволокой к столбу.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото Константина Голодяева
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей +7 923 157 00 00