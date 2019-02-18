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Дороги и транспорт

Новосибирцы заметили неудобные дорожные знаки посреди тротуара на Красном проспекте

Знаки стоят у остановки «Кропоткина» и на перекрёстке Красного проспекта с улицей Свердлова

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Знак автобусной остановки установили посреди тротуара на остановке «Кропоткина»

Фото: Константин Голодяев

В Новосибирске на Красном проспекте у остановки «Улица Кропоткина» посреди тротуара горожане заметили знак автобусной остановки.

На неудобный знак обратил внимание краевед Константин Голодяев.

«Это остановка "Кропоткина", со стороны "Ройял Парк", <...> не знаю, когда он тут появился. Еще есть второй такой знак рядом с областной администрацией, на перекрёстке Свердлова и Красного проспекта, он стоит уже давно», — рассказал корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать причину такой установки знаков.

Нестандартный знак также заметили на перекрёстке Свердлова и Красного проспекта

Фото: Константин Голодяев

Недавно на перекрёстке улиц Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе сломанный светофор примотали проволокой к столбу.

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Александр Сильченко
Фото Константина Голодяева

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КОММЕНТАРИИ (11)Обсудить
Мимоходом
18 фев 2019 в 10:25
+0 −0
Это все наши креативные дорожники беснуются. Дороги же все почищены, можно и творчеством заняться.
Дрон
18 фев 2019 в 10:24
+0 −0
Че за дурость? Надеюсь, что снесут скоро.
1215
18 фев 2019 в 10:24
+0 −0
а чего, очень удобно, идёшь такой, уткнулся в смартфон, бдыщь...о моя остановка, слава органам)
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