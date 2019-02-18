Новосибирцы заметили неудобные дорожные знаки посреди тротуара на Красном проспекте

В Новосибирске на Красном проспекте у остановки «Улица Кропоткина» посреди тротуара горожане заметили знак автобусной остановки.



На неудобный знак обратил внимание краевед Константин Голодяев.

«Это остановка "Кропоткина", со стороны "Ройял Парк", <...> не знаю, когда он тут появился. Еще есть второй такой знак рядом с областной администрацией, на перекрёстке Свердлова и Красного проспекта, он стоит уже давно», — рассказал корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать причину такой установки знаков.

