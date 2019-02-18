Новосибирская область поднялась в рейтинге качества жизни
Специалисты проанализировали 70 показателей
Новосибирская область поднялась в ежегодном рейтинге уровня жизни регионов РФ, который составляют аналитики РИА Новости.
«Рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере», — отмечается в рейтинге РИА Новости.
Всего специалисты проанализировали 70 показателей, объединённых в 11 групп:
уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация,
экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Новосибирская область заняла в этом году 24-е место — это на два пункта выше, чем в феврале 2018 года.
Первые три места в рейтинге занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Новосибирская область обогнала в рейтинге Красноярский край (45-е место), Томскую область (51-е место), Кемеровскую область (54-е место), Омскую область (57-е место).
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова