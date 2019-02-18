Новосибирская область поднялась в рейтинге качества жизни

Специалисты проанализировали 70 показателей

За год Новосибирская область поднялась на два места в рейтинге
За год Новосибирская область поднялась на два места в рейтинге


Новосибирская область поднялась в ежегодном рейтинге уровня жизни регионов РФ, который составляют аналитики РИА Новости.


«Рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере», — отмечается в рейтинге РИА Новости.


Всего специалисты проанализировали 70 показателей, объединённых в 11 групп: 


уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, 


экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.


Новосибирская область заняла в этом году 24-е место — это на два пункта выше, чем в феврале 2018 года.


Первые три места в рейтинге занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.


Новосибирская область обогнала в рейтинге Красноярский край (45-е место), Томскую область (51-е место), Кемеровскую область (54-е место), Омскую область (57-е место).

Прочтений: 1425

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено