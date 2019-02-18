Коммунальщики отключили тепло и горячую воду в 30 домах из-за ремонта

Сибирская генерирующая компания отключила от тепла и горячей воды 38 зданий.

«В Новосибирске установилась тёплая погода, а это значит, что энергетики могут устранять дефекты, которые обнаружили в морозы.

Сегодня, 18 февраля, будем ремонтировать участок магистральной трубы диаметром 600мм в Железнодорожном районе.

Под отключение от тепла и горячей воды попадают 30 жилых домов, 5 детских и 3 лечебных учреждения», — передаёт пресс-служба СГК.



Тепло и воду отключили уже в 6 часов утра, планируются, что их включат в 22 часа.