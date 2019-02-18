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Город

Коммунальщики отключили тепло и горячую воду в 30 домах из-за ремонта

Публикуем карту отключений

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Горячую воду и тепло отключили в 38 зданиях в 6 часов утра

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сибирская генерирующая компания отключила от тепла и горячей воды 38 зданий.

«В Новосибирске установилась тёплая погода, а это значит, что энергетики могут устранять дефекты, которые обнаружили в морозы.

Сегодня, 18 февраля, будем ремонтировать участок магистральной трубы диаметром 600мм в Железнодорожном районе. 

Под отключение от тепла и горячей воды попадают 30 жилых домов, 5 детских и 3 лечебных учреждения», — передаёт пресс-служба СГК.

Тепло и воду отключили уже в 6 часов утра, планируются, что их включат в 22 часа.

Публикуем карту с адресами отключений.

На прошлой неделе СГК сообщала о предстоящем в 2019 году ремонте на крупнейшей в Новосибирске ТЭЦ-5, а также на других ТЭЦ.

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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
Карта yandex.ru/maps

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СГКотключения отопления

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КОММЕНТАРИИ (8)Обсудить
18 фев 2019 в 09:47
+3 −0
Ничего, недолго тегпеть осталось...дети нынешних чиновников уже за границей, сейчас ещё внуки отучатся и тогда заживём!
гендерный реванш
18 фев 2019 в 09:43
+3 −0
Их плакаты уже надо перерисовывать с новым слоганом - Готовим город к апокалипсису.
18 фев 2019 в 08:16
+2 −0
А где карта с адресами?
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