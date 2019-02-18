Владимир Тарасенко преодолел рубеж в 400 очков за карьеру в НХЛ

Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» набрал больше 400 очков за свою карьеру в Национальной хоккейной лиги.

В матче между клубами «Сент-Луис Блюз», за который играет Тарасенко, и «Миннесотой» новосибирец набрал три очка — он забросил шайбу и сделал две результативеые передачи. Таким образом, сейчас в его статистике 401 очко — за всю карьеру у него 204 гола и 197 передач.

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» со счетом 4:0. «Тарасенко продлил свою очковую серию до 12 матчей», — отмечается в официальном «Твиттере» клуба «Сент-Луис Блюз».