Владимир Тарасенко преодолел рубеж в 400 очков за карьеру в НХЛ

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Сейчас на счету Владимира Тарасенко 401 очко
Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» набрал больше 400 очков за свою карьеру в Национальной хоккейной лиги.
В матче между клубами «Сент-Луис Блюз», за который играет Тарасенко, и «Миннесотой» новосибирец набрал три очка — он забросил шайбу и сделал две результативеые передачи. Таким образом, сейчас в его статистике 401 очко — за всю карьеру у него 204 гола и 197 передач.
«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» со счетом 4:0. «Тарасенко продлил свою очковую серию до 12 матчей», — отмечается в официальном «Твиттере» клуба «Сент-Луис Блюз».
На прошлой неделе Тарасенко забросил свою 200-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиги. Это произошло во время матча против «Нэшвила», в той же игре нападающий отличился хет-триком.
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Елена Громкова
Фото nhl.com
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