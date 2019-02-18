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Спорт

Владимир Тарасенко преодолел рубеж в 400 очков за карьеру в НХЛ

В последнем матче он заработал три очка

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Сейчас на счету Владимира Тарасенко 401 очко

Фото: nhl.com

Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» набрал больше 400 очков за свою карьеру в Национальной хоккейной лиги.

В матче между клубами «Сент-Луис Блюз», за который играет Тарасенко, и «Миннесотой» новосибирец набрал три очка — он забросил шайбу и сделал две результативеые передачи. Таким образом, сейчас в его статистике 401 очко — за всю карьеру у него 204 гола и 197 передач.

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» со счетом 4:0. «Тарасенко продлил свою очковую серию до 12 матчей», — отмечается в официальном «Твиттере» клуба «Сент-Луис Блюз».

На прошлой неделе Тарасенко забросил свою 200-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиги. Это произошло во время матча против «Нэшвила», в той же игре нападающий отличился хет-триком.

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Елена Громкова
Фото nhl.com 

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КОММЕНТАРИИ (11)Обсудить
Алекс 54
18 фев 2019 в 09:34
+3 −2
И чё?!
18 фев 2019 в 09:12
+2 −3
вот если бы в КХЛ и за ХК Сибирь - это была бы новость.... а иначе зачем? позлить болельщиков?
18 фев 2019 в 08:52
+2 −3
он возвращается в новосибирск?
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